La emotiva carta de Demi Lovato tras su ingreso por sobredosis

Tras casi dos semanas de su ingreso en un centro hospitalario por sobredosis, la actriz y cantante Demi Lovato ha querido pronunciarse sobre lo ocurido a través de su cuenta de Instagram.

"Siempre he sido transparente con mi adicción. He aprendido que esta enfermedad no es algo que desaparece o se desvanece con el tiempo. Es algo que debo continuar superando y aún no lo he hecho", así empieza el mensaje de Lovato.

La artista, que hace un mes lanzaba Sober, su nuevo single, aprovecha la misiva para agradecer el apoyo recibido tanto por parte de su familia y amistades como de sus seguidores y del propio personal del hospital Cedars-Sinai que la atendió.

La joven concluye su mensaje diciendo: "Ahora necesito tiempo para sanar y centrarme en mi sobriedad y en el camino hacia la recuperación".

Demi Lovato ingresará voluntariamente en una clínica para desintoxicarse después de que le den el alta.