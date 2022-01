Emma Watson confiesa cuál es la escena que más odia de la saga de Harry Potter

La emisión del especial Harry Potter: regreso a Hogwarts continúa revelando momentos desconocidos hasta el momento por los fans de la saga. Uno de ellos tiene que ver con el peor recuerdo que tiene Emma Watson, Hermione, de entre todos los momentos que guarda en su memoria de la grabación de las ocho películas sobre las aventuras y desventuras de los magos ideados por JK Rowling.

Watson se sinceró sobre la escena que más odió grabar de toda la saga, y se remonta a la cuarta entrega, Harry Potter y el Cáliz de Fuego. Y no es otra que el baile entre Hermione y Viktor Krum: "Creo que, por primera vez, Harry y Ron, particularmente Ron, ven a Hermione como una mujer, no solo como el amigo que todos tenemos. Sabía que era un gran problema y me sentía miserable", explica la actriz.

"Simplemente sabía que era el momento en el que el patito se convierte en cisne. Quiero decir que hubo toda esa presión de repente", argumenta Watson, que recuerda perfectamente los problemas añadidos durante el rodaje de la secuencia.

"El director me enseñó a bajar las escaleras con el vestido. Me daba un millón de direcciones diferentes sobre cómo bajar las escaleras, y por supuesto, me caí por ellas. Tus brazos se balancean demasiado, caminas demasiado rápido, necesitas caminar más lento, me decía Mike Newell", explica la actriz.