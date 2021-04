La Ema aconseja administrar la segunda dosis de la vacuna de AstraZeneca

La Agencia Europea del Medicamento (Ema, por sus siglas en inglés) ha desaconsejado no administrar la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus desarrollada por la compañía AstraZeneca y ha recomendado inocularla a la 4 o 12 semanas de la primera dosis.

"Sin embargo, no ha habido suficiente exposición y tiempo de seguimiento para determinar si el riesgo de coágulos sanguíneos con plaquetas bajas después de una segunda dosis será diferente del riesgo después de la primera dosis. En la actualidad, no hay datos o son limitados para cambiar las recomendaciones actuales", ha dicho el organismo en un comunicado.

La vacuna está autorizada en la Unión Europa y, tal y como ha recordado la Ema, a pesar de que se han registrado casos "muy raros" de trombos en personas a las que se le había administrado, los beneficios que aporta "en todas las edades" superan a los riesgos. Para ayudar a las autoridades nacionales a tomar decisiones sobre cómo utilizar mejor la vacuna en sus territorios, el Comité de Medicamentos Humanos (CHMP, por sus siglas en inglés) de la Ema ha analizado nuevos disponibles sobre los riesgos y beneficios que aporta esta vacuna a la hora de evitar el contagio del coronavirus o el agravamiento de la enfermedad.

Así, ha concluido que la vacuna es "eficaz" para prevenir hospitalizaciones, admisiones en unidades de cuidados intensivos (Uci) y muertes por covid-19, y que los efectos secundarios más comunes suelen ser leves o moderados y mejoran en unos pocos días. Además, la Ema ha reiterado que los efectos secundarios más graves son casos "muy raros" de coágulos sanguíneos inusuales con plaquetas bajas, que se estima que ocurren en 1 de cada 100.000 personas vacunadas.

"Está claro, los beneficios generales de la vacuna AstraZeneca en la prevención de covid-19 superan los riesgos de efectos secundarios muy raros e inusuales. La vacuna AstraZeneca es una parte importante de nuestra cartera de vacunas: es una vacuna eficaz que protege contra enfermedades graves y la muerte, en la UE y en todo el mundo", ha dicho la comisaria europea de Salud, Stella Kyriakides. De hecho, la agencia ha puesto de manifiesto que los beneficios de la vacunación aumentan con el aumento de la edad y las tasas de infección, si bien hasta la fecha no cuenta con "datos suficientes" para pronunciarse sobre los beneficios y riesgos de esta vacuna respecto al sexo de las personas.

Por todo ello, Kyriakides ha asegurado que el marco europeo garantiza que contamos con los procedimientos de seguridad "más rigurosos y un estricto control de seguridad" del uso de todas las vacunas en la Unión Europea, con la Agencia Europea de Medicamentos "en el centro". "La base de las campañas de vacunación segura y la estrategia de vacunas de la UE es la farmacovigilancia. La base de las campañas de vacunación exitosas es la confianza de los ciudadanos. La confianza requiere ciencia, claridad y coherencia; asegurémonos de proporcionar esto a nuestros ciudadanos", ha zanjado.