El streamer lucense Joaquín Domínguez, más conocido como ElXokas, ha regresado a Twitch, la plataforma que lo ha catapultado al estrellato, después de tomarse unos días de descanso para reflexionar tras su polémica por las cuentas anónimas que usaba para contestar a sus detractores.

Más de 100.000 personas han estado presentes en el inicio de su directo de regreso en la plataforma morada. ElXokas, que aprovechó para refugiarse en Lugo estos días, admitió que fue "una "semana buena" porque ha podido ver a su familia. "Sin ellos no estaría aquí, pero son cosas que olvidas a veces", confesó.

El streamer llegó a la conclusión de que debe "cambiar actitutdes de mierda" y para ello hablará con "un profesional para analizarlo con seriedad y objetividad". Y es que ElXokas no duda en admitir que tiene una "obsesión" con Twitch.

Sobre su éxito, el gallego dijo que "tiene partes muy buenas y partes muy malas". "No había tenido tanta ansiedad desde hace muchísimo tiempo", abundó, pero también mostró que sabe reírse de sí mismo. "Me he reído de mis propios memes. Me río de todo siempre: chistes de streamers, de gallegos... No tengo otra".