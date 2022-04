ElXokas cumple 31 años en el ojo del huracán

ElXokas cumplió este miércoles 31 años "en el ojo del huracán". El streamer lucense aseguró, sobre su última polémica por sus declaraciones acerca de una controvertida táctica para ligar, que transmitió "un mensaje bueno de un modo equivocado". Su conclusión es que "los medios tradicionales nos tienen ganas" a los creadores de contidos.

Habéis llamado violador a un chaval deportista que sale sin beber porque es abstemio, no porque se aproveche de nadie. 🤮.

Voy a hacer una charla acerca del tema porque es algo muy importante.

Luego, haré un debate con @SchrodingerGata .https://t.co/7gryDl7WnZ pic.twitter.com/mZwfT46OD5 — XOKAS (@elxokas) April 12, 2022

salió así al paso de la polémica que lo convirtió este martes en tendencia por dar voz, según muchos usuarios de las redes sociales, la "cultura de la violación".

El streamer lucense fue muy criticado en las redes sociales tras aplaudir y reírse de una determinada técnica de ligue de uno de sus "amigos" y que ha sido calificada como "cavernícola", "paso previo al abuso" o "asquerosa", por recoger algunos de los calificativos de los cibernautas.

ElXocas ha comentado en uno de sus directos la estrategia nocturna para ligar de uno sus amigos y no ha dejado a nadie indiferente. Estas fueron sus palabras: "Él no se colocaba. Para él era muy fácil ligar así. Una tía que por normal general te vería como un cuatro te ve como un siete es porque está colocada. Entonces todo es mucho más fácil. Tú encima estás sereno, mides perfectamente tus palabras... ¡Chupado! En vez de estar babeando y cayéndote contra las columnas [...]. Mirad, él bebía unos zumitos y a tomar por culo. Salía con nosotros y se iba con una piba siempre. Un crack, un fuera de serie, la verdad. A río revuelto, ganancia de pescadores. Cada uno que utilice la técnica que le salga de los cojones, me parece de puta madre".