ElRubius alcanza los 30 millones de suscriptores en Youtube

ElRubius ha alcanzado los 30 millones de suscriptores en Youtube ocho años después de abrir una cuenta en esta plaforma de vídeos.. “Me cuesta todavía asimilar un número tan grande”, dice Rubén Doblas, de 28 años, en un post publicado en sus redes sociales.

“Cuando empecé con todo esto no me imaginaba que mi vida fuera a cambiar tan radicalmente. Para lo bueno y para lo malo”, comenta en las primeras líneas del comunicado. El joven se refiere así al éxito y a los problemas emocionales que le ha generado y que le ha llevado a tomarse algún descanso en alguna ocasión.

Una de estas pausas fue la anunciada el pasado 25 de mayo, cuando anunció que dejaría Youtube "unos meses" por problemas de ansiedad.

"Sigo peleándome todos los días con los demonios que tengo en mi cabeza, que me dicen: tienes que hacerlo mejor, tienes que hacerlo perfecto, no te mereces estar ahí. Después de este descanso que me estoy dando, estos demonios están desapareciendo y veo las cosas de distinta manera. Esta competitividad que me he creado yo solo en mi cabeza me empieza a parecer una gilipollez. Ya empiezo a echar de menos subir vídeos",cita.

ElRubius, es la cuarta persona con más seguidores en esta red. Según comenta, en estos ocho años de le han cambiado. "Ahora soy más tímido", asegura. "Siempre me ha dado miedo que el dinero, la fama y todo lo que eso implica cambiaran mi forma de ser y que me volviera un capullo. O que acabara siendo un yonki como los típicos niños de Disney Channel", cita en el comunicado, en el que agradece a sus seguidores su lealtad.