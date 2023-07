Elon Musk amplía los límites de lectura de tuits que había impuesto unas horas antes

El empresario Elon Musk, propietario de Twitter, ha decidido ampliar los límites que impuso este sábado la lectura de tuits y señaló este domingo la "ironía" de que el mismo tuit en el que los anunció se ha convertido en la publicación más leída hasta la fecha.

En ella, Musk aseguraba que, para evitar "niveles extremos de extracción de datos y manipulación del sistema", las cuentas verificadas podrían leer 6.000 tuits al día cómo máximo, las no verificadas 600, y las nuevas cuentas no verificadas, 300, aunque posteriormente hizo concesiones.

To address extreme levels of data scraping & system manipulation, we’ve applied the following temporary limits:



- Verified accounts are limited to reading 6000 posts/day

- Unverified accounts to 600 posts/day

- New unverified accounts to 300/day