Paula Vicent: "Eliminar la dependencia es ganar dignidad"

Su nombre se hizo conocido por su actividad en las redes como @paula.psicología. Tras Amar(me) llega Amar(nos), para procurar que nadie se diluya en una relación.

Su libro es un mapa para orientarse en las relaciones. ¿Cuáles son los puntos cardinales?

Cada pareja tiene unos pilares, por lo que es difícil que los puntos cardinales de una le sirvan a otra. Un vínculo de pareja sana es un escenario complejo lleno de dinámicas, de encuentros y desencuentros, de necesidades y miedos y heridas a menudo inconscientes que carga cada miembro. Edificar unos pilares sólidos o puntos cardinales que sostengan el vínculo requiere de trabajo, esfuerzo, autoconocimiento y cuidado por parte de ambas partes.

Nos preguntamos por qué fracasamos en el amor sin reparar en que no nos queremos ni a nosotros.

Cuando comenzamos a querernos nos damos cuenta de que no necesitamos que nadie nos complete, que somos seres completos decidiendo y eligiendo compartir nuestro camino con alguien. Es decir: no te necesito, te prefiero. Quererse nos permite darnos cuenta de que la persona que tenemos a nuestro lado no viene para cubrir o llenar ningún hueco, porque si algo me falta no se completa con lo de fuera, sino con lo de dentro. Las relaciones acompañan, regalan cariño, entendimiento, crean momentos. Pero al igual que hay que cuidar la relación con la otra persona, siempre debemos de seguir cuidado la relación con nosotros mismos, para seguir mejorando de forma individual y conjunto.

"No te necesito, te prefiero"

La tarea de establecer relaciones sanas no se limita a la pareja, los vínculos con familiares y amigos también requieren atención.

Las relaciones son el pilar de la conducta humana, somos seres sociales. Es fundamental cuidar cualquier tipo de vínculo puesto que sentirse descuidado en una relación duele. En una relación, sea del tipo que sea (de pareja, de amistad, familiar), la responsabilidad de mantenerla siempre es de dos. Relaciones sanas y equilibradas conllevan comunicación, negociación, cuidado, atención y límites. Establecer límites en los vínculos es necesario para relacionarse de forma saludable. Se elimina la desigualdad.

La mochila pesa. Hay que revisarla y tirar lo que no hace falta.

Todos llevamos piedras, piedritas, pedruscos y rocas en nuestra mochila emocional. Cada uno de nosotros soporta en su espalda el peso de las situaciones y heridas vividas. No es lo mismo avanzar con heridas emocionales que se abren y duelen que con heridas que han sido aceptadas, cuidadas, sanadas y nos han proporcionado una oportunidad de aprendizaje. Llevar tu mochila a rebosar es un lastre para cualquiera, es importante no dejar que nuestras mochilas nos sobrecarguen. Aprender a vaciarla soltando todo aquello que nos tiene presos del pasado es fundamental. Aceptar nuestros errores e identificarlos, conocer nuestras emociones y validarlas, descubrir nuestras virtudes y fortalezas. Soltar el peso de las mochilas no es un simple adiós, sino un agradecimiento por lo aprendido para seguir avanzando. Es coger esas piedras angulosas y trabajar en ellas para que al final sean cantos rodados.

"Agradar a todo el mundo agota. Acabas anulándote"

En su libro habla de un clásico muy peligroso: agradar para que nos quieran.

¡Gustar y agradar a todo el mundo agota! Acabas anulándote y fingiendo ser quien no eres. Cuando intentamos agradar a todos, acabamos por dejar de agradarnos a nosotros mismos. Todos necesitamos aprobación exterior, ya que somos seres sociales. El problema aparece cuando la necesidad de ser aprobados por los demás se convierte en una práctica recurrente que mina la autoestima y sacrificamos nuestro yo, nuestra forma de ser, por las opiniones de los demás. Una de las mayores causas de la necesidad de aprobación es una autoestima débil. Reforzarla ayuda a mejorar el problema.

"Compartir la vida con otra persona no es una decisión que se tome solo una vez"

¿A qué hay que prestar atención para detectar relaciones insanas?

Nadie merece una vida donde haya desgaste psicológico, presión y miedo, por lo que la soledad es mucho mejor que este tipo de vínculos dañinos. Muchas veces pensamos que nuestra pareja puede cambiar. ¿Estás enamorado de tu pareja o de lo que te gustaría que fuera? Nos ponemos una venda en los ojos y otra en el corazón. Si te dijeran que en cinco años tu pareja será igual que ahora, ¿seguirías con ella? ¿De qué forma te influye, a nivel personal, formar parte de este vínculo? Si al responder te das cuenta de que tu vínculo no está cumpliendo tus expectativas, no significa que tengas que zanjarla, sino descubrir dónde están las carencias para empezar a trabajar. Compartir la vida con otra persona no es una decisión que se tome solo una vez. Las relaciones cambian y evolucionan y es una tarea imprescindible analizar si siguen siendo beneficiosas para nosotros con el paso del tiempo.

¿Cómo cuidarnos ante la posibilidad de que surja el amor?

¿Cómo se sabe si estamos preparados para una relación? ¿En qué momento sabremos que estamos emocionalmente disponibles? Es muy importante escucharnos a nosotros mismos y preguntarnos qué necesitamos. Para estas preguntas no hay una respuesta universal, ni siquiera para la misma persona en distintos momentos, por lo que tenemos que aventurarnos, explorar, descubrir... Quiero hacer hincapié en que no debemos buscar pareja únicamente para aliviar nuestra soledad, vacíos o anhelos. Iniciar una relación requiere a menudo arriesgar, apostar por esa persona que nos llena de ilusiones. A veces, nos equivocaremos en la elección, pero en otras lograremos construir una historia bonita.

"Los limites representan el lugar donde sentirnos seguros"

Los límites son sagrados.

La tarea de poner límites es una carrera de fondo. A todos nos cuesta plantarnos y decir que no, y siempre van a existir personas que quieran transgredir esos límites. Poner límites significa hacer saber a las personas qué necesitamos y qué queremos. Elegimos situaciones, acciones e incluso ideas que no toleramos, y expresando esos límites podemos hacerlos valer. Al final, los límites representan ese lugar donde sentirnos mental, física y emocionalmente seguros, un espacio donde nadie nos puede hacer daño. ¿Qué nos limita a poner límites y a decir no? Pues lo más probable es que sintamos miedo al rechazo.

¿La dependencia es el enemigo?

Los seres humanos nacemos dependientes. Sin embargo, la dependencia emocional es un estado psicológico que supone una gran fuente de malestar para quien la vive. En algunas ocasiones, cuando nos unimos a alguien y pese a comprender que la relación nos está destruyendo, sentimos la necesidad de mantenerla. Cuando nuestra felicidad está supeditada en exclusiva a una persona, el sufrimiento es inevitable. No hay medias naranjas, somos naranjas completas. Eliminar la dependencia emocional es invertir en dignidad y bienestar. Hay que diferenciar entre necesidad y amor. Enteros seremos más libres.

"No hay medias naranjas, somos naranjas completas"

Su libro ofrece herramientas para poner orden en los sentimientos. ¿Alguna básica que pueda apuntar brevemente?

El amor en pareja es como una receta de cocina, debes escoger los ingredientes que te hacen bien, no aquellos que sientan mal. ¿Alguna vez os habéis preguntado si seleccionamos una pareja de forma consciente? La buena elección de la pareja no proviene de la pasión ni del inconsciente, sino del autoconocimiento. Conocernos adecuadamente nos acerca a personas idóneas reales. Saber quiénes somos nos da la oportunidad de elegir conscientemente las relaciones, no solo la de pareja, sino con amigos, familia e incluso a nivel laboral. Conociéndonos sabremos al lado de quién queremos caminar.