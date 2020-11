Elena Cañizares, la estudiante con covid a la que querían echar del piso, se hace viral

La historia de Elena Cañizares ha dado la vuelta a España desde que contó en un hilo de Twitter cómo sus compañeras de piso la querían echar tras conocer que era positivo en covid-19. La joven, estudiante de enfermería, está recibiendo el apoyo de miles de usuarios en las redes, incluidos varios famosos como Brais Efe, Ibai Llanos o Blas Cantó, entre otros.

Contexto: ayer me hice la PCR porque estoy estudiante de enfermería y tengo q hacer prácticas. Llevo 15 días relacionándome con mis tres compañeras de piso y mi novio solamente. Me ha pillado en el piso de Ciu donde vivo el 90% de mi tiempo, mis compañeras... — Elena Cañizares Aparicio (@elenacanizares_) November 22, 2020

Todo comienza cuando Elena les comenta a Rocío, Ángela y Lucía que tiene que hacer cuarentena en el piso que comparten. Ellas no lo encajan del todo bien. "Tienes coche, con lo que puedes coger tus cosas e irte a casa de tus padres y así no propagar nada", le dice una de ellas, que desconoce que las personas con el virus no pueden moverse de su casa y tienen que hacer allí la cuarentena. Además, ellas mismas, al haber estado en contacto con Elena, deben hacerla. Tampoco les importa lo más mínimo que los padres de la joven estudiante sean mayores y de riesgo.

La conversación solo iba a ir a peor. Y más después de que Elena les insinuase que podrían llevarle tuppers con comida y dejárselos ante la puerta de la habitación: "No te estás poniendo en ningún momento en nuestra piel. Nosotras tenemos una vida, tenemos universidad, tenemos gimnasio y tú no estás pensando en eso, tan solo en que te vas a quedar ahí porque no te quieres ir a tu casa", le espeta una de sus compañeras.

Aunque la joven infectada insistía en tomar todo tipo de medidas (desinfectar todo concienzudamente, usar doble mascarillas...), ellas insisten, ante la incredulidad de Elena: "Sí te puedes desplazar. Conozco a 80.000 personas que se han contagiado y se han desplazado, así que no te escudes en eso".

La discusión no llegó a ninguna parte y finalmente Elena decide irse del grupo de WhatsApp, bloquear a sus compañeras y publicar la conversación en Twitter, que termina con una de ellas amenazándola por difundirla.

La conversación ya es historia de Twitter. Miles de personas le han mostrado su apoyo a Elena y, además, las redes se inundaron de memes sobre la discusión.

