El caso de Elena Cañizares, la estudiante de Enfermería que denunció a través de las redes sociales que sus compañeras de piso le instaron a marcharse a casa de sus padres tras positivo en covid-19, ha llegado a la televisión. En la mañana de este lunes, la joven ha querido explicar con más precisión lo ocurrido en distintos programas de ámbito nacional, reclamando a los usuarios que pusiesen fin al acoso contra sus compañeras: "Quiero que dejen de insultarlas y dejen de buscarlas, porque si yo no las he mencionado es porque no quiero que la gente esté en su contra, solo quería denunciar una situación que está ocurriendo con mucha frecuencia", declaró.

Además, Cañizares asegura que muchas personas se han equivocado a la hora de localizar a las responsables de la historia: "Están insultando a gente que se llama de la misma manera y esa no es mi intención. Gente de mi pueblo dice que la están acosando". Por ello, la joven decidió borrar el famoso hilo que la ha hecho viral menos de 24 horas después de su publicación.

Y es que el asunto "está fuera de control", según explica la propia Cañizares, quien defiende que tanto periodistas como el resto de usuarios de redes sociales están "acosando un poco" a su círculo personal y a ella misma.

En cuanto a la situación en su piso, la estudiante aseguró en el programa La hora de la 1 que cumplirá la cuarentena en esta residencia –mientras sus compañeras deben hacer lo propio en sus respectivos pueblos– y luego se irá a otro lugar. "No voy a vivir más aquí", sentenció.

Tras la entrevista, el programa matinal de La 1 anunció que una inmobiliaria ya se ha puesto en contacto con la joven para ofrecerle uno de sus pisos en cuanto abandone el actual.

HILO VIRAL. La denuncia de Elena Cañizares, estudiante de Enfermería en el campus de la Universidad de Castilla-La Mancha en Ciudad Real, se viralizó en cuestión de horas este domingo.

La joven explicó que se hizo la PCR, porque está estudiando Enfermería y tenía que hacer prácticas, y al conocer el resultado positivo, se lo comunicó a sus compañeras del piso que comparte en Ciudad Real y donde dice que vive el 90 % de su tiempo.

El domingo, según relató en el hilo de Twitter –ya eliminado–, les comentó a sus compañeras, que se habían ido a sus pueblos a pasar el fin de semana, el positivo, tras lo cual, según siempre su testimonio, estas por videollamada le dijeron que se debería ir a su pueblo con sus padres.

Cañizares recuerda que sus padres, de más de 60 años, tienen una delicada situación porque su padre ha padecido un infarto y su madre sufre de hipertensión.

Las compañeras de la estudiante la han invitado a irse del piso para que cuando ellas acaben también la cuarentena que tienen que hacer por haber estado juntas puedan volver al piso, todo ello, a pesar de que la joven les había propuesto realizar la cuarentena sin salir de su habitación, como le había recomendado la rastreadora que contactó con ella.

Su decisión, ha indicado en Twitter, no fue bien recibida por sus compañeras de piso, pese a que les había comentado que podían convivir utilizando los lugares comunes como la cocina o el baño siempre con doble mascarilla y desinfectándolo todo después, una decisión que sus amigas rechazaron.

Las redes sociales se han llenado de mensajes de apoyo a la estudiante contagiada de covid-19 para que permanezca en el piso y de numerosos memes, al tiempo que han lamentado la actitud mostrada por su compañeras de piso.

