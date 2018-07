UNA CONVERSACIÓN con Juan Ramón Vidal Romaní (Tarragona, 1946) es hacerlo con una enciclopedia hablada. Doctor en geología por la Universidad Complutense de Madrid, actualmente es catedrático emérito de Geología en la Universidad de A Coruña y miembro numerario de la Real Academia Gallega de Ciencias. Ha publicado más de un centenar de libros y capítulos de libros y ha colaborado con numerosas revistas españolas y extranjeras, como Geodinámica Acto, Geomorphology, Tierra y Tecnología o International Kournal of Ostearcheology. Pero además de sus cargos y trabajos, denota pasión por la geología, una vocación que amasó desde muy pequeño.

Empecemos por la actualidad. Hace tres años se firmó un acuerdo histórico para frenar el cambio climático en París. ¿El cambio climático es algo novedoso?

En absoluto. Ha existido desde que la tierra es tierra, desde que el planeta es sólido. Es algo habitual. Es más, si no existiera el cambio climático la Tierra sería un planeta muerto. No hay cambio climático donde no hay vida geológica. Los planetas que no tienen energía interna están muertos, como puede ser Marte, o la Luna.

¿Entonces intenta decirme que la lucha contra el cambio climático es como luchar contra molinos de viento?

Exactamente. El problema es que un solo volcán, y ahora están activos tres, pero uno solo puede poner en jaque el clima de toda la tierra en cuestión de días. Un volcán es una máquina de inyectar CO2 y aerosoles a las capas altas de la estratosfera y puede provocar un enfriamiento de la tierra en cuestión de pocos días. Eso puede durar unos días, unas semanas o a veces más tiempo.

¿Por qué ese afán de los políticos por luchar contra el cambio climático?

Yo no digo que no haya que cuidar el clima ni que se frene la contaminación, en eso estamos todos de acuerdo. Lo que pasa es que si nosotros echamos la culpa a las empresas, a nosotros mismos por la basura que generamos, entonces es más fácil cargar con impuestos la actividad humana. Los políticos, que son los que gobiernan el mundo, tienen nuevas fuentes económicas para hacer lo que les de la gana.

Pero ellos justifican esas campañas.

Las justifican, sí, con cosas reales, como que el hombre degrada, la especie humana destruye bosques, contamina las aguas... pero eso no tiene nada que ver con el cambio climático. La subida del nivel del mar, por ejemplo, no tiene nada que ver con el cambio climático. Estamos en una era interglacial, donde la pluviosidad es más alta, igual que la temperatura, y el nivel del mar subirá, alcanzando en los próximos años la altura que tenía hace 135.000 millones de años durante el anterior interglacial, cuando la temperatura de la Tierra era mayor, el CO2 también y el nivel del mar tenía un metro más que el actual. Entre los geólogos hay una gran mayoría que opinamos de esta manera.

¿Cuándo se formó Galicia?

Hace 350 millones de años se juntaron todos los terrenos que forman Galicia. Entonces, Galicia tenía un terreno volcánico, muy parecido a lo que puede ser el Japón actual. Como conocemos Galicia hoy en día se puede decir que se formó hace 200 millones de años, cuando se separó del resto del mundo.

¿Galicia es una tierra propensa a los volcanes?

En toda la cordillera cantábrica, desde los Pirineos a Galicia, podría haberlos. ¿Por qué no los hay? Porque Galicia, como el resto de la península Ibérica, está entre dos grandes placas, la Euroasiática y la placa africana. Entre estas dos está la placa de la Península Ibérica. Hace 65 millones de años se dieron las condiciones para que se pudieran producir volcanes pero la placa africana impidió que el movimiento progresara y se detuvo, por lo que no hay ninguna posibilidad de que se puedan producir volcanes en esta zona.

Hablando de volcanes, ¿hay más desastres naturales ahora que antes, o es simplemente que tenemos más información?

Hay los mismos que ha habido siempre. Lo que pasa es que ahora se pueden tener imágenes de cualquier punto de la tierra, si las agencias y los Estados quieren. Date cuenta de que vimos la Guerra de Irak en directo.

Galicia y A Mariña, ¿es una zona propensa a que se puedan producir maremotos o tsunamis?

Hay bastante probabilidad de que existan, aunque no serían tan extremos como en la zona del Pacífico, donde la actividad tectónica es mucho mayor. Date cuenta que estos fenómenos no solo se producen por la actividad tectónica, se pueden producir por un cúmulo de casualidades.

¿Y por qué es una zona susceptible de sufrirlos?

A Mariña está a diez o quince kilómetros del borde de una placa, la euroasiática, que se está metiendo por debajo de la placa ibérica, que es muy pequeña. Estas placas, las pequeñas, son las que pueden producir terremotos o tsunamis.

As Catedrais "No permitiría el acceso a las cuevas ni el paso por los arcos"

La playa de As Catedrais se convertirá, un verano más, en el lugar más visitado en A Mariña, ¿cómo puede afectar esto al monumento natural? Usted dijo en una entrevista anterior que en 200 años habrán desaparecido esos arcos que dan nombre a la playa.



Y con los 85.000 turistas que se espera que lleguen puede desaparecer antes. La verdad es que As Catedrais o Augas Santas no tiene mucho futuro, sobre todo por el impacto humano, porque están fuertemente degradadas.



¿Cuándo se formaron As Catedrais?



Se formaron hace unos 135.000 millones de años. Hace solo 4.000 años, donde está ahora la playa de As Catedrais era un bosque con árboles y animales.



¿Cómo actuaría si dependiera de usted en la playa?



Prohibiría la circulación por encima, por el borde del acantilado, porque es lo que está machacando la roca y está acelerando el hundimiento. Tampoco permitiría el acceso a las cuevas y por debajo de los arcos, más que nada por seguridad personal. Dentro de unos 200 años el mar destruirá esta formación.



Cambiando de tercio, ¿teme usted por la supervivencia de la especie humana a largo plazo?



En términos geológicos, la especie humana no tiene ni medio millón de años, es un organismo muy reciente. Yo pienso que la salvación de la especie humana está en la Tierra. Emigrar a la Luna o a Marte, como dicen, es una barbaridad. La especie humana tiene capacidad suficiente para sobrevivir a cualquier cataclismo con que nos amenaza la gente sin información.



¿Incluso cuando ha habido grandes cataclismos?



Sí. Dese cuenta de que en la Tierra hemos sufrido algunos de estos episodios, como impacto de meteoritos, y la recuperación de la vida ha sido asombrosa; ha tardado menos de 1.000 años en recuperarse, un hecho increíble.



¿Y que pasaría en caso de una guerra nuclear?



Si Donald Trump y Kim Jong-un, que ahora son amigos, se liaran en una guerra, están bombas atómicas extinguirían parte de la población, pero se recupería en un plazo breve, como nos demuestra la historia. Las bombas atómicas, en comparación con un meteorito o un asteroide, es como hacerle cosquillas a la Tierra. Si esos fenómenos no pudieron con la vida aquí... Las destrucciones nunca han acabado con la vida porque la vida es muy fuerte.

¿Y en España?

La zona de más riesgo en España es el Sur. Así, la zona del Estrecho de Gibraltar sería la zona de riesgo uno para sufrir tsunamis; la costa mediterránea sería la zona dos, y el costa cantábrica sería la tres, siendo la costa atlántica la cuarta.

¿Qué es lo más curioso a nivel geológico en A Mariña lucense?

Es lo que se llama la rasa cantábrica, que es una superficie homogénea y horizontal, muy llana. Es la superficie que quedó cuando la placa euroasiática chocó contra la placa ibérica, lo que provocó el relieve de la cordillera cantábrica. Es como si metieses algo debajo de una alfombra, que hay zonas que se levantan. Es una zona muy llana que la gente piensa que es por la erosión marina, pero no es así, es un rasgo tectónico.

¿Qué puede pasar a nivel geológico en A Mariña en los próximos doscientos años?

La subida del nivel del mar va a continuar. Los episodios de subida del mar se producen en intervalos de 15.000 años. Ahora estamos en un periodo de subida, que debe culminar en 200 o 300 años, donde habrá acabado de subir con medio metro o un metro más. Tras este periodo se enfriará la tierra y comenzará a bajar el nivel del mar.

¿Peligran las casas construidas cerca de la costa mariñana en los próximos dos siglos?

Lo que esté construido sobre roca permanecerá intacto, lo que esté construido sobre playa será erosionado y desaparecerá. Las playas de arena en estos 200 años van a desaparecer, quedarán las playas originales de cantos o coidos. Lo que pasa en Arealonga, por ejemplo, con más piedras cada vez en este arenal, va a ser un fenómeno frecuente.

Formación "Echo en falta que se difunda a nivel de calle la geología"

Después de haberlo sido todo en el mundo de la geología, ¿no le entran ganas de jubilarse? ¿Por qué sigue al pie del cañón?



Es una cosa que se llama vocación científica. Para mí, como para cualquier persona, el mundo son las personas, la vida, las relaciones. Pero también la geología, que está viva, tiene su ritmo, y es parte de mi vida. Nunca he considerado la geología como un trabajo, sino una vocación y una manera de entender el mundo y explicárselo a los demás. Antes era con mis alumnos, y ahora es con la gente que me lo pide.



La geología es algo que no llega a la gente, que no engancha, desde mi punto de vista, ¿por qué?



Comparto ese punto de vista y estoy de acuerdo y la culpa es de nosotros, de los propios geólogos, que no sabemos transmitir con un lenguaje comprensible para la gente. Eso provoca que otros colectivos, sin tantos conocimientos, nos sustituyan en ese papel de comunicadores de la geología. Echo en falta, por parte de mis colegas, el difundir a nivel de calle lo que saben, para que la gente lo entienda con facilidad. Hay una tendencia en los científicos profesionales, mediocres, de hablar sin que se les entienda, como pasa también con economistas, políticos, donde uno no se entera de lo que dicen y entonces se entiende que es muy importante. Nos hemos refugiado durante muchos años en nuestro autismo geológico.