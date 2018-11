Eduardo Casanova critica a 'OT' por el despido de Itziar Castro: "Es un lobo con piel de cordero"

El reciente despido de la actriz Itziar Castro como profesora de interpretación en la Academia de Operación Triunfo por no cumplir con "los objetivos" esperados, y que ahora sustituirán los Javis –Javier Calvo y Javier Ambrossi–, sigue trayendo cola.Y es que muchas personalidades del mundo del cine y de la música no han dudado en mostrarle todo su apoyo a Castro a través de las redes sociales. Un ejemplo de ello fue Miriam Rodríguez, tercera finalista de OT 2017, y el actor y director Eduardo Casanova.

"Te quiero siempre", escribía la joven de Pontedeume.

Por su parte, Casanova fue muy crítico con el programa, al que calificó de "lobo con piel de cordero. Un naif pretendido, un discurso populista y blanco". Además, dijo que no le interesa nada el talent y que este "no merece a una actriz como Itziar Castro".

Nunca me ha gustado Operacion Triunfo. Siempre me ha parecido un lobo con piel de cordero. Un naif pretendido, un discurso populista y blanco. Un programa que no me interesa nada y que no merece a una actriz como @ItziarCastro

Enhorabuena Itzi, vienen cosas interesantes de verdad 31 de octubre de 2018

Ante las peticiones de sus fans animándole a colaborar con Operación Triunfo siguió en su línea y zanjó el tema: "No creo que nunca interesase mi trabajo a un formato así y no creo que a mí me interese nunca ese formato".