Llega la primavera: lluvias de meteoros, días crecientes y cambio de hora

La primavera ya está aquí. Comienza este lunes, exactamente a las 22.24 horas, y se prolongará 92 días y 18 horas, hasta el 21 de junio. Entonces dará el relevo al verano.

El inicio de la primavera en el hemisferio norte está definido por el instante en que la Tierra pasa por el punto de su órbita desde el cual el centro del sol cruza el ecuador celeste en su movimiento aparente hacia el norte. Cuando esto sucede la duración del día y la noche prácticamente coinciden. Esto es es el equinoccio de primavera.

Bos días! Miramos desde as alturas e vemos o equinoccio de primavera (ás 16h 33min exactamente)



🌗Consultar duración do día e a noite: https://t.co/cP37v3DWrO



A nivel meteorolóxico, este luns será de tempo seco e con temperaturas máximas moi agradables entre 17º C e 20ºC.