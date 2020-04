Echenique aplaude la reacción de Jorge Javier: "Este es un programa de rojos y maricones"

Echenique alaba a Jorge Javier Vázquez por impedir a un tertuliado "verter odio" o "mentiras" sobre Iglesias

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha aplaudido este martes al presentador Jorge Javier Vázquez por "impedir" que un tertuliano de su programa aludiera al "chalet" del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, y que "vertiera odio o mentiras" para respaldar sus argumentos sobre lo que se puede hacer, y lo que no, durante el confinamiento por el coronavirus.

"Quiero romper una lanza en favor de que en los últimos días hayamos visto a un presentador por primera vez en mucho tiempo decir que en su programa no todo está permitido, que no se puede mentir en un programa de televisión o decir una barbaridad y que nadie te diga nada", ha explicado.

Así lo ha asegurado en rueda de prensa en el Congreso, al ser preguntado sobre la advertencia del PP de un posible retroceso de libertades, y tras defender que si hay un derecho fundamental que se está poniendo en riesgo, es "el derecho a la información veraz", por culpa de la proliferación de los bulos.

ESTE ES UN PROGRAMA DE ROJOS Y MARICONES

A la intervención que Echenique se refiere es a una intervención durante un debate en el programa Sálvame sobre el vídeo del periodista Alfonso Merlos en el que aparece una mujer en ropa interior a sus espaldas mientras intervenía en una tertulia. En ese momento fue cuando el tertuliano Antonio Montero hizo alusión a Pablo Iglesias, lo que provocó la explosión de Jorge Javier.

"Estoy hasta las narices de que se diga ha hecho mal y salgáis y este más, y este más. Es que Pablo Iglesias, Pablo Iglesias, Pablo Iglesias. ¿Qué tiene que ver aquí Pablo Iglesias?, que le ha puesto él a la tía o qué. ¿Él o Irene Montero?. De verdad. Y ahora el chalet de Galapagar, pero ¿qué tiene que ver el chalet de Galapagar?". "No me toques las narices con los putos discursos de Vox, no voy a pasar por ahí ¡Basta ya!"

Montero trato de razonar su respuesta y entonces Jorge Javier se dirigió a cámara visiblemente alterado para clamar "Este programa es de rojos y maricones, punto. Quien no lo quiera ver que no lo vea. Declaración de principios. Esto es este programa. Si no lo quieren ver que no lo vean. Antonio, se os desmonta el discurso. A mi edad no quiero escuchar más gilipolleces. Nos centramos a lo que os centramos".Antonio replicó diciendo: "Entonces no le pidamos explicaciones a este por ser de derechas". Jorge Javier entonces escenificó su hartazgo y se tiró al suelo del plató para luego señalar a Montero: "Aquí señores, esto es Vox".

PODEMOS, VÍCTIMA DE LOS BULOS

Según el dirigente de Podemos, su formación ha sido acusada de "barbaridades que luego se han demostrado ser falsas y han alterado el proceso democrático, por no decir, a amañado, mintiendo a la gente". "La ciudadanía tiene derecho a recibir información veraz, y ese derecho posiblemente se ha visto vulnerado en nuestro país en las últimas semanas", ha denunciado.

Y tras alertar del nivel que ha alcanzado la propagación de bulos "de manera organizada, impulsados por representantes de la extrema derecha y muchas veces por representantes públicos", ha querido hacer referencia al episodio que protagonizó el lunes el presentador de Sálvame.

"Los últimos días hemos visto cómo se ha producido un hecho raro de ver y quiero romper una lanza a favor de Telecinco, porque se ha producido allí, en la cual un presentador ha hecho lo que todo periodista tiene que hacer, que es no permitir que en su programa se vierta odio o mentiras y que nadie diga nada, y todo el mundo se quede callado y quede eso flotando en el ambiente", ha aplaudido.

En este sentido, ha criticado que "hasta hace poco una estrategia habitual era llevar a invitados de extrema derecha y cuando mentían o difundían odio, el presentador no les decía nada, dejaba la frase de odio, la mentira o el bulo flotando en el ambiente".

Aunque ha reconocido que hay muchos periodistas que hacen bien su trabajo y se esfuerzan para dar información veraz, ha insistido en que "hay una epidemia de bulos que conviene combatir, siempre respetando la libertad de expresión". "Pero hace mucho daño a la democracia y puede acabar por dejar tocado a la democracia", ha advertido.