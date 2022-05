¿Se echará atrás Elon Musk en comprar Twitter?

El consejero delegado de Twitter, Parag Agrawal, dijo este viernes esperar que el acuerdo de compra de la red social llegue a buen puerto, pero no descartó otros "escenarios", en una serie de mensajes en los que evitó escrupulosamente nombrar al multimillonario Elon Musk.

Sus comentarios se producen después de que este viernes el fundador de Tesla pusiera a los inversores en vilo al informar que suspendía temporalmente la compra de la plataforma, que anunció por cerca de 44.000 millones de dólares, y rectificara poco después indicando que seguía comprometido con su adquisición.

Twitter deal temporarily on hold pending details supporting calculation that spam/fake accounts do indeed represent less than 5% of usershttps://t.co/Y2t0QMuuyn