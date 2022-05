EA Sports rompe su acuerdo con la Fifa para su saga de fútbol

El Fifa cambiará de nombre en el próximo lanzamiento de la saga de videojuegos de fútbol desarrollada por la compañía canadiense EA Sports. Tras una trayectoria que se ha perpetuado, temporada tras temporada, como la saga de videojuegos de fútbol más exitosa de la historia, la edición que vea la luz en el año de 2023 dejará tendrá como nombre EA Sports FC.

A pesar de que la compañía no ha aclarado los motivos del cambio de nomenclatura, todo parece indicar a que se debe a un desacuerdo con la asociación que coordina el fútbol mundial, por un motivo económico sobre los derechos de imagen nombre de marca.

