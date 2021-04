Dulceida, Emma Stone o Colau, los famosos se plantan ante Twitter

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha dado carpetazo a Twitter y ha apagado su cuenta. Ha sido, confiesa, "una decisión muy meditada". Esa desconexión deja huérfanos a casi un millón de sus seguidores. Pero, ¿por qué? La regidora denunció la mala praxis de la red social "que sobrerrepresenta las polémicas y los discursos de odio, te acaba casi convenciendo de que la humanidad es mala, desconfiada, egoísta". También por los perfiles anónimos "que intoxican e incitan al odio. Muchos de ellos incluso comprados con dinero (bots) por la extrema derecha". Por último, por lo que ella denomina "la tiranía de la presencia permanente", una presión por tener que dar una opinión de cada tema político y además exponerse a las críticas por "estar muy callada" si no lo hace.

Su decisión es inédita en el panorama español y casi en la política internacional pero en los últimos tiempos son muchos los personajes públicos que han decidido abandonar Twitter. Desde estrellas de Hollywood a influencers de éxito, la lista de huidos digitales es cada vez más numerosa.

En enero el conocido pianista James Rhodes, cerró su cuenta cansado de ser centro permanente de los ataques de la ultraderecha. Y en las últimas horas la periodista Cristina Fallarás anunció en un artículo en el diario Público que abandona esta red social. "Twitter ya no sirve para nada, de hecho ya no se puede utilizar como herramienta comunicativa. Es otra cosa", criticó.

La ganadora del Oscar Emma Stone es una de las pocas estrellas milénicas que ha decidido prescindir de todas las redes en su proyección pública. "No son algo positivo para mí. Si la gente puede manejar esa cantidad de mensajes y respuestas, bien por ellos", relató la intérprete.

La bloguera e influencer Dulceida también se fue de Twitter en 2018, después de ser el epicentro de diferentes polémicas en un corto espacio de tiempo.

Por su parte, la actriz británica Keira Knightley duró poco: "Tuve una cuenta en Twitter alrededor de cinco segundos. Vi que ganaba como unos cien seguidores en ese tiempo y me asusté tanto que decidí cerrarla en ese momento".

REALEZA. De la fuga de esta red social no se libra ni la realeza. Apenas unas horas después de anunciar su compromiso con el príncipe Harry, y quizá temerosa de que alguna imagen o tuit del pasado pudiera ser sacado de contexto por la prensa, la actual duquesa de Sussex Meghan Markle se deshizo de sus cuentas personales de Twitter e Instagram, en las que acumulaba más de tres millones de seguidores.

La alcaldesa de Barcelona ha sido de las últimas caras conocidas en abandonar el espacio pese a tener casi un millón de seguidores

ADELE. Daisy Ridley, Javier Ambrossi, Ed Sheeran, Ryan Gosling, Emma Watson, Alec Baldwin, Saoirse Ronan, Russian Red o Megan Fox, entre otros, son algunos de los personajes famosos que se han sumado a la espantada a Twitter en los últimos tiempos.

Sin embargo, también son muchas las voces que destacan las virtudes de esta red social. Mariluz Congosto, investigadora de datos sociales de la Universidad Carlos III de Madrid y experta en redes sociales, explica en una entrevista al diario Público que "Twitter es útil porque no es sólo política. Hay mucha información gratuita muy interesante, aunque es verdad que lo que se ve en las tendencias es básicamente política y televisión. Pero hay un montón de gente que hace hilos interesantes". El debate está abierto.

Un 14% de los tuits en España contienen insultos y desinformación

Según los datos de un macroestudio realizado en siete países que está finalizando el Reuters Institute de la Universidad de Oxford, los tuits con insultos, desinformación o faltas de respeto representan una minoría. "En España, aproximadamente un 14%", explica a ElDiario.es Silvia Majó-Vázquez, una de sus autoras. La investigación se centra en la conversación sobre el covid-19 en Twitter y sus conclusiones aún no se han publicado, pero los datos ya son definitivos.



EE.UU., el más tóxico

En el caso de Estados Unidos la situación es mucho peor al ser el país que muestra un nivel de toxicidad más alto, un 23%. Los porcentajes están lejos de los que ofrece Twitter, que asegura que solo el 1% de los tuits contienen abusos. No obstante la situación cambia cuando se tienen en cuenta los comentarios que citan a políticos, el perfil de usuario que registra más comentarios tóxicos.

También existe una variable de género. Aunque el macroestudio de Oxford no profundiza en esta cuestión, investigaciones anteriores han documentado cómo las mujeres políticas y periodistas reciben más insultos y comentarios ofensivos que los hombres.



Misóginos y racistas

Más de un 7% de todos los comentarios que reciben son misóginos. La situación es peor para las mujeres racializadas, contra las que se emiten un 34% más de comentarios ofensivos que contra sus compañeras blancas.