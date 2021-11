Ángel Martín critica el sensacionalismo tras su confesión sobre las drogas y la locura

Ángel Martín, el cómico que llegó a todos los hogares con Sé lo que hicisteis y ahora arrasa en Twitter con su Informativo matinal para ahorrar tiempo, saca libro este miércoles, Por si las voces vuelven (Planeta) Y lo hace con su nombre acaparando titulares tras la entrevista que concedió a El Mundo en la que ahondó en lo que ya había contado hace meses: que en 2017 sufrió un brote psicótico que lo tuvo ingresado 15 días.

El otrora compañero de Patricia Conde en las sobremesas de La Sexta habló también de su relación con las drogas, una confesión que fue la que varios medios que se hicieron eco de la entrevista llevaron a sus titulares. "Mi consumo de marihuana y de alcohol era extremadamente alto. Muy, muy, muy alto. Consumía marihuana, éxtasis y alcohol y no era una cosa de ocio. Crucé la línea e imagino que eso influyó", explicaba el barcelonés de 44 años. Y añadía: "De momento he dejado [las drogas]. ¿Afirmaría rotundamente que nunca volvería a probarlas? No me atrevería".

Tras proliferar las informaciones que destacaban su relación con las drogas, el humorista y presentador defendió el trabajo de Rodrigo Terrasa que publicó El Mundo. Martín compartió un titular de otro medio –"Ángel Martín confiesa por primera vez que ha sido drogadicto" para valorar que la entrevista original "no ha buscado el morbo en ningún momento".

Vaya por delante que el titular lo ha sacado alguien después de leer la entrevista que me hizo @rterrasa y no tiene nada ver con este medio.

La entrevista original es esta que comparto y no han buscado el morbo en ningún momento. 🙌💕https://t.co/utUrddUTz3 — Ángel Martín Gómez (@angelmartin_nc) November 15, 2021

El cómico aprovechó para, tirando de humor, lanzar una propuesta en Twitter: "La regla es escribir el titular más alarmante posible usando este como referencia", en alusión al mencionado titular.

Ángel Martín relató en la entrevista cómo acabó atado a una cama en un psiquiátrico. "Durante la locura he vivido momentos que eran una mierda porque había seres malignos, seres detrás del espejo tratando de venir a este mundo para apoderarse de mi vida", confesó el cómico, quien, sin embargo, cree que fue una etapa positiva para él: "Volverme loco es lo mejor que me ha pasado en la vida. Ha supuesto una reconstrucción brutal a nivel personal". La locura, sin tapujos, es precisamente uno de los temas que aborda en su libro.