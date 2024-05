Doce errores sobre el bullying

Un colegio o un instituto es a veces una marabunta de hormonas descontroladas. Niños más activos, otros menos, de gestos violentos y correr por pasillos y patios. Pero todo esto debe estar dentro de una normalidad, educativa y social, sin que se puedan justificar nunca conductas agresivas o acosadoras. En el Día Internacional contra el Acoso Escolar, que se celebra este jueves, Diario de Pontevedra se hace eco de las doce creencias erróneas sobre este problema, difundidas por la ong más activa en la materia en su web (aepae.es).

Estos errores se comenten tanto en la detención como en la forma de afrontar el problema del bullying, que ahora además tiene la variante presencial y la online. Y es que las víctimas, antes, soportaban las agresiones de sus compañeros durante el tiempo que estaban con ellos, en el centro educativo, pero ahora su sufrimiento se extiende las 24 horas del día porque continúa en las redes sociales y grupos de Whatsapp.

La conclusión es que la comunicación fluida entre padres y educadores es fundamental para evitar en la medida de los posible estas situaciones, tan dañinas para quién las sufre en esa etapa de la vida y que le puede condicionar su futuro. Se calcula que en nuestro país casi 220.000 estudiantes son víctimas de acoso escolar y hay más de 74.000 acosadores.

1. Son cosas de niños, no pasa nada

Los niños juegan y se divierten. Se enfadan con sus compañeros y tienen conflictos. Es parte de la vida y de su desarrollo como personas. Pero el acoso escolar no es un juego: no es divertido para la víctima y puede dejar secuelas para toda la vida.

2. Es parte de su crecimiento, los niños pequeños no acosan

El aprendizaje con sufrimiento pertenece a un modelo educativo arcaico. No hay que sufrir maltrato para comprender que la vida es, a veces, difícil. Aunque la incidencia del acoso escolar es mayor a los 7, 8 y 9 años, no hay que confundir la intencionalidad con la conciencia de daño. Un niño de 6 años puede acosar a otro si, por aprendizaje negativo, percibe que logra un beneficio.

3. Solo le pasa a los tímidos e introvertidos

Cualquier niña, niño o adolescente puede sufrir acoso escolar si se dan las circunstancias adecuadas: la singularidad y la oportunidad ponen a la víctima en el foco. Tu hijo también puede ser una víctima. No existe un perfil concreto de víctima ni de acosador.

4. No hay que hacer caso al acoso, termina desapareciendo por sí solo

El acoso crece como una bola de nieve cayendo por la ladera de la montaña. Si no encuentra nada que la detenga, se hace cada vez más grande y te acaba aplastando. El acoso escolar nunca desaparece por sí solo; actúa con firmeza y contundencia cuando aparezca.

5. Si no hay agresiones físicas no es acoso

El acoso físico solo es un 10% del total. El acoso verbal y, sobre todo, el psicológico son tanto o más dañinos que el físico. Lo peligroso es que no son tan visibles y sus secuelas no se curan con una tirita o con Betadine.

6. Si no pasa muchas veces no es acoso

La reiteración es lo que diferencia un conflicto puntual del acoso escolar. Sin embargo, cualquier tipo de maltrato verbal, psicológico o físico es acoso escolar cuando se produce tres o más veces: deja de ser casual y comienza a ser reiterado y sistemático.

7. El acoso escolar ha existido siempre

La gravedad del problema es que hoy hay varias circunstancias que aumentan su contundencia: La banalización de la violencia considerándola como rentable, la excesiva sobreprotección de los niños, la pérdida de autoridad del profesor y los progenitores, y el uso de las redes sociales como caja de resonancia que amplifica exponencialmente el daño: ansiedad, depresión, estrés postraumático e ideación suicida.

8. El colegio ha hecho lo que debía: ha abierto el protocolo

Los protocolos de actuación son a menudo papel mojado. Tardan demasiado tiempo en abrirse y son demasiado genéricos, burocráticos y administrativos. No especifican los tiempos de aplicación de cada fase ni la persona responsable, convirtiéndose muchas veces en vehículo de protección de la escuela, que ha hecho lo que dice la ley.

9. Mi hijo no acosa: eso es imposible

A los padres no les cuesta esfuerzo aceptar que su hijo es víctima de acoso escolar, pero no aceptan a menudo que sea el acosador. La sanción educativa y la reeducación de los acosadores son fundamentales para erradicar el acoso escolar. Sobreprotegiendo a nuestro hijo, le convertiremos en un déspota que no se responsabiliza de sus acciones. Tus hijos sí pueden ser acosadores.

10. ¿Cómo no me he dado cuenta de que mi hijo sufre acoso?

Una de las principales características del acoso escolar es que permanece oculto a los ojos de los adultos. Cuando aparecen las señales de alerta, nuestro hijo puede llevar mucho tiempo sufriéndolo. Habla con tus hijos diariamente, y si percibes cambios reiterados en su comportamiento habitual, actúa rápido.

11. Los niños no tienen responsabilidad penal

Hasta los 14 años no existe responsabilidad penal, pero sí debe haber una sanción educativa hacia los acosadores, y una responsabilidad civil subsidiaria hacia los padres y hacia el centro escolar si lo permiten. Actuar cuando ya se ha producido el acoso no es la solución. Las medidas reactivas son necesarias, pero es imprescindible hacer una prevención eficiente y medible.

12. El cambio de colegio es la mejor solución

Cambiar de colegio a la víctima es la solución más fácil a la que se acogen los padres al sentirse indefensos. No debería ser así. La sensación para la víctima es que tiene parte de culpa, ya que sufre las consecuencias de tener que separarse de su entorno habitual. Sin embargo, la expulsión de los acosadores a veces es un premio a su mal comportamiento: no madruga, no hace exámenes ni deberes. La sanción educativa es la más recomendable.

Teléfono del acoso escolar: 900 018 018