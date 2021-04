El director de un instituto pide en una carta a los padres que no juzguen a sus hijos por sus notas

Amalio Gutiérrez, director de un instituto, se ha hecho viral en las redes. La razón no es otra que la emotiva carta que envío a los padres de sus alumnos en plena época de exámenes. Así, el educador apelaba en su misiva a que "recuerden, por favor, que entre los estudiantes que se presentarán a los exámenes, hay un artista que no necesita entender matemáticas, hay un emprendedor, al que no le importa la historia o la literatura española, hay un músico, cuyas notas de física no le importan, hay un atleta, cuya capacidad física es más importante que la química”.

Igualmente, aseguraba que "sus hijos están hechos para proyectos mucho más importantes en la vida". Por ello, animaba que los progenitores les hagan saber a su pupilos que "las notas que obtengan no son tan importantes", dado que "lo importante en la vida, no es que una persona sea perfecta en todos los aspectos, sino que realmente se apasione en aquello que verdaderamente le llene”.

De esta forma, fue uno de los estudiantes quien subió la carta a la red social Twitter, consiguiendo más de 120.000 me gusta y 26.500 retuits en 12 horas.