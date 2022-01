Directo | Tanxugueiras pelean por ir a Eurovisión en la final del Benidorm Fest

TURNO PARA TANXUGUEIRAS

Inés Hernand introduce a Tanxugueiras con un discurso en gallego.

RAYDEN, PRIMERO EN ACTUAR

“A LLORAR A LA CALLE DE LA LLORERÍA”



¡Todo el mundo a dar palmas con Rayden!

#BenidormFest #ElFestivalQueQuieres

https://t.co/1P2Gns3LMG pic.twitter.com/81MMqkeTEs — Eurovisión RTVE (@eurovision_tve) January 29, 2022

EMPIEZA LA GALA

Pastora Soler interpreta Quédate conmigo, que representó a España en Eurovisión en 2012 y quedó en 19º puesto.

Pastora Soler pisa el escenario del #BenidormFest para interpretar "Quédate Conmigo", tema con el que representó a España en Eurovisión 2012 https://t.co/KGxIpE6r57 pic.twitter.com/gVUbaIxIXG — La 1 (@La1_tve) January 29, 2022

A POCOS MINUTOS...

A poucas horas da actuación lembrámonos moito de vós! ❤️🥰🥰❤️



📷 @rociocibes #terra#BenidormFest pic.twitter.com/EMdg9HjAo3 — T A N X U G U E I R A S (@tanxugueiras) January 29, 2022

LAS TRES FAVORITAS

Son Rigoberta Bandini, Tanxugueiras y Chanel. A continuación te dejamos sus actuaciones en semifinales.

EL ORDEN

La gala empieza a las 22.10 y la retransmite La 1. El orden de actuación será: Rayden con Calle de la Llorería; Tanxugueiras, con Terra; Varry Brava con Raffaella; Chanel con SloMo; Rigoberta Bandini con Ay Mamá; Xeinn con Eco; y Blanca Paloma con Secreto de Agua. Gonzalo Hermida, con Quién lo diría, no podrá actuar finalmente al seguir dando positivo en covid.

LA PREVIA

RTVE vén de reactualizar o Festival de Benidorm, un formato de talentos musicais nacido no desarrollismo franquista no que brillaron Julio Iglesias, Raphael, Karina, Betty Missiego, Juan Pardo ou El Dúo Dinámico. O Benidorm Fest renace con estética de festival indie e coa vocación de atopar un formato de selección española para o Festival de Eurovisión que poida consolidarse ou enganchar os eurofáns, como sucede cos veteranos Melodifestivalen de Suecia, o Festival da Canção de Portugal ou o italiano Sanremo. Despois de dúas semifinais, o Benidorm Fest encara a noite deste sábado a súa final cun grupo de pandeireteiras galegas, as Tanxugueiras, con opcións de gañar o pasaporte a Turín que as leve a actuar en Eurovisión da man da súa canción Terra, unha muiñeira galega para o século XXI (ou para o XXII) [Ler máis...]