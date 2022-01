Tanxugueiras se queda a las puertas de Eurovisión; Chanel representará a España

Chanel representará a España en Eurovisión tras imponerse en la suma de los votos de los tres jurados. La cubana criada en Barcelona defenderá SloMo, que superó a Rigoberta Bandini y Tanxugueiras. Las gallegas fueron las más votadas por televoto y por el jurado demoscópico, pero el jurado profesional, al igual que en las semifinales, las ha castigado. Chanel sumó 96 puntos, Rigoberta Bandini 91 y Tanxugueiras 90.

EL TELEVOTO DECIDE

Tanxugueiras (30), Rigoberta Bandini (25), Chanel (20), Varry Brava (18), Rayden (15), Blanca Paloma (12) Xeinn (10), Gonzalo Hermida (5).

TANXUGUEIRAS GANA EL VOTO DEMOSCÓPICO

Tanxugueiras (30), Chanel (25), Rigoberta Bandini (20), Gonzalo Hermida (18), Rayden (15), Varry Brava (12), Blanca Paloma (10), Xeinn (5)

EL JURADO PROFESIONAL PREMIA A CHANEL

El jurado profesional la máxima puntuación a Chanel (51), seguida de Rigoberta Bandini (46), Blanca Paloma (39), Rayden (37). Para ellos, Tanxugueiras fueron la quinta mejor actuación, con 30 puntos.

BLANCA PALOMA CIERRA LAS ACTUACIONES

"Ya no habrá quién lo detenga su canto al volar, que to' el mundo lo vea

muy alto al volar"



GONZALO HERMIDA, OTRA VEZ EN VÍDEO

La de Blanca Paloma fue la última actuación. Ahora se abren las líneas para el televoto, que cuenta un 25% del total. El jurado profesional vale un 50% y el demoscópico, un 25%.

El gaditano volvió a dar positivo en covid y no pudo actuar, por lo que se emitió, al igual que en semifinales, su vídeoclip.

XEINN APUESTA POR SU 'ECO'

RIGOBERTA BANDINI Y SU TETAMUNDI

Rigoberta Bandini es, quizás, la gran favorita para ganar el Benidorm Fest, con su mensaje feminista y su puesta en escena con tetamundi incluida.

CHANEL, OTRA DE LAS FAVORITAS

La cubana criada en Barcelona se impuso a Tanxugueiras en la primera semifinal contra todo pronóstico. La coreografía, clave en su propuesta.

LA ACTUACIÓN DE VARRY BRAVA

TURNO PARA TANXUGUEIRAS

Inés Hernand introduce a Tanxugueiras con un discurso en gallego. Y ellas se despiden, tras actuar, con un "viva Galiza!". Así fue la actuación del trio que busca que el gallego suene en Eurovisión. La realización, mejor que en la semifinal, captó toda la fuerza de las pandeireteiras.

Llega el turno de uno de los grupos cuyo objetivo es reivindicar sus raíces. ¿Ya sabéis de quién hablamos? Un aplauso para Tanxugueiras y su tema "Terra".

Tanxugueiras

RAYDEN, PRIMERO EN ACTUAR

EMPIEZA LA GALA

Pastora Soler interpreta Quédate conmigo, que representó a España en Eurovisión en 2012 y quedó en 19º puesto.

A POCOS MINUTOS...

A poucas horas da actuación lembrámonos moito de vós!



LAS TRES FAVORITAS

Son Rigoberta Bandini, Tanxugueiras y Chanel. A continuación te dejamos sus actuaciones en semifinales.

EL ORDEN

La gala empieza a las 22.10 y la retransmite La 1. El orden de actuación será: Rayden con Calle de la Llorería; Tanxugueiras, con Terra; Varry Brava con Raffaella; Chanel con SloMo; Rigoberta Bandini con Ay Mamá; Xeinn con Eco; y Blanca Paloma con Secreto de Agua. Gonzalo Hermida, con Quién lo diría, no podrá actuar finalmente al seguir dando positivo en covid.

LA PREVIA

RTVE vén de reactualizar o Festival de Benidorm, un formato de talentos musicais nacido no desarrollismo franquista no que brillaron Julio Iglesias, Raphael, Karina, Betty Missiego, Juan Pardo ou El Dúo Dinámico. O Benidorm Fest renace con estética de festival indie e coa vocación de atopar un formato de selección española para o Festival de Eurovisión que poida consolidarse ou enganchar os eurofáns, como sucede cos veteranos Melodifestivalen de Suecia, o Festival da Canção de Portugal ou o italiano Sanremo. Despois de dúas semifinais, o Benidorm Fest encara a noite deste sábado a súa final cun grupo de pandeireteiras galegas, as Tanxugueiras, con opcións de gañar o pasaporte a Turín que as leve a actuar en Eurovisión da man da súa canción Terra, unha muiñeira galega para o século XXI (ou para o XXII) [Ler máis...]