La diócesis de Lugo celebra el Día del Rock al ritmo de The Killers

La diócesis de Lugo celebró este martes a golpe de guitarra el Día Mundial del Rock. A través de un mensaje en su cuenta de Twitter, la organización eclesiástica compartió una canción del grupo estadounidense The Killers.

Aprovechando la celebración del Año de San José proclamado por el papa Francisco en 2021, la diócesis lucense recuperó un tema de la banda liderada por el rockero mormón Brandon Flowers: Joseph, better you than me.