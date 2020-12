Las mejores ideas para sorprender a los tuyos esta Navidad por menos de 25 euros

Se acerca el esperado momento de abrir los regalos junto al árbol de Navidad. ¿Todavía no has encontrado el detalle ideal para los tuyos? Te sugerimos algunas ideas por menos de 25 euros.

Apuesta por lo práctico

Si no quieres arriesgarte, apostar por algo práctico es la mejor opción. En plena pandemia, hay dos elementos indispensables sin los que no se debe salir de casa: mascarilla y gel hidroalcohólico. Tanto el comercio local como el electrónico ofrecen cientos de alternativas, como esta original mascarilla de Estudio Brétemas –que define a la perfección el sentir general de la población– o los sprays hidroalcohólicos de The Singular Olivia, en tres aromas distintos.

Entretenidos en casa

Durante los últimos meses, los confinamientos y los cierres perimetrales nos han obligado a agudizar el ingenio para estar entretenidos dentro de casa. Un juego de mesa para hacer más llevadera una posible cuarentena puede ser todo un acierto. Una opción muy recomendable es ¡Ruiz! El juego de cartas de los gazapos de Mariano Rajoy. El proyecto ideado por J. Félix G. San Sebastian pudo hacerse realidad gracias al crowdfunding y en la actualidad se puede adquirir en multitud de tiendas online.

¿Algo más tradicional? Te proponemos la baralla galega, una creación del artista Alejandro Mosquera "que versiona a baralla tradicional española para ilustrar en 40 cartas parte da cultura galega cun tono humorístico".

Do it yourself (DIY)

La pandemia ha convertido en tendencia los regalos que fomentan el hazlo tú mismo. En el mercado existen kits para realizar todo tipo de actividades y productos en casa.

Un regalo ideal para los aficionados a la cocina son los kits culinarios que permiten cultivar de una forma sencilla y cómoda ingredientes para todo tipo de usos: pizzas, gintonics, postres, flores comestibles...

Para los amantes de la cerveza, existen kits de elaboración de esta bebida a partir de 22 euros.

En el ámbito de las manualidades son interesantes los kits de bordado –que incluyen todos los materiales necesarios para realizar increíbles creaciones– o los kits para elaborar jabón casero.

Palomitas 'pro' en casa

Para los que prefieren el plan peli y manta –una vez descartadas las suscripciones a plataformas de series y cine– te proponemos el regalo perfecto: una palomitera para microondas. Este modelo de Lékué permite preparar unas saludables palomitas en solo tres minutos. A diferencia de otros diseños, en este se puede añadir aceite y sal.

Una introducción a la vida eco

Puedes aprovechar tu regalo para introducir a tu amigo o familiar en hábitos más responsables con el medio ambiente. Desde una taza de café reutilizable y pajitas metálicas a diferentes productos para realizar la compra o limpiar de forma sostenible sin generar residuos innecesarios.

Empezar 2021 con los planes claros

Una agenda es una herramienta de gran ayuda para las mentes más desordenadas y una forma ideal de empezar el año con buen pie tras un fatídico 2020. La marca Putos modernos ofrece varias propuestas, desde la Puta agenda para tiempos modernos hasta su producto más exitoso: la Puta agenda del autónomo. Si hay un opositor entre los tuyos, no lo dudes: triunfarás con la agenda opositiva.

Para los nostálgicos

Un regalo que no puede faltar ninguna Navidad bajo el árbol son unos calcetines originales, como los diseñados por Somos Oceáno, que ha realizado una edición especial para nostálgicos dedicada al Xabarín Club. Esta es solo una de sus colecciones. Hay decenas de modelos entre los que escoger.

Otros productos para el hogar

Si quieres realizar tu aportación al nuevo piso de ese amigo que se acaba de mudar, te proponemos varias opciones.

Un felpudo gracioso, como este de OCARALLOVINTENOVE.

Tazas para todos en Estudios Brétema.

Un Baby Joda, el personaje de moda, en su versión Funko.

Sorpréndelos con un muñeco personalizado. La marca Eboomy te ofrece múltiples opciones.

Decora esas paredes vacías con estampados como los que ofrece Amorote.

Una radio de ducha. Existen multitud de modelos con precios inferiores a 25 euros.

O una caja de música, para los más clásicos. Esta la puedes encontrar en Vaidhé por 19 euros.​

​