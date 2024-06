Día del Orgullo: guía para respetar a personas no binarias

El respeto y el apoyo deben primar en las relaciones entre personas, más allá de las consideraciones sobre la realidad que uno pueda tener. La identidad de género no binaria representa una variedad de formas en que las personas se pueden identificar más allá de las categorías tradicionales de hombre y mujer.

En un día tan señalado como es el del Orgullo LGTBIQ+, se pone de relieve la necesidad que tenemos los ciudadanos de contar con las herramientas necesarias para respetar, apoyar, comprender y escuchar a experiencias existenciales que son diferentes a la nuestra.

Por ello, hemos considerado la elaboración de esta pequeña guía, siguiendo las recomendaciones de género-x, para respetar a las personas no binarias y para saber más sobre su realidad.

¿Qué es el género no binario?

El primer paso es comprender qué es el género no binario. Este término engloba identidades de género que no se ajustarían a las divisiones binarias de hombre o mujer. Las personas no binarias resaltan que pueden identificarse en cualquier punto intermedio o fuera de esta escala..

Las personas no binarias también destacan que es una identidad válida y legítima. Frente a algunas críticas, señalan que no es una fase ni una búsqueda de atención. Muchas personas no binarias han reconocido que su género no encaja en las categorías tradicionales desde temprana edad, enfrentando desafíos antes de encontrar un lenguaje y una comunidad que refleje su experiencia.

Diferencia entre género y orientación sexual

Es crucial distinguir el género de la orientación sexual para comprender a las personas no binarias. Mientras que el género se refiere a cómo una persona se identifica internamente, la orientación sexual está relacionada con por quién se siente atraída. Por lo tanto, una persona no binaria puede tener cualquier orientación sexual.

Diferencia entre género no binario e intersexualidad

El género no binario no debe confundirse con la intersexualidad, que es una condición física relacionada con características sexuales que no se alinean con las definiciones típicas de "hombre" o "mujer". En cambio, el género no binario es una identidad de género independiente del cuerpo físico.

Diversidad en las identidades no binarias

Género fluido: cambia con el tiempo o según la situación.

cambia con el tiempo o según la situación. Género no conforme: no sigue las normas culturales de género.

no sigue las normas culturales de género. Género neutro: no se identifica con ningún género en particular.

no se identifica con ningún género en particular. Agénero: no tiene género o no se siente conectado con ningún género específico.

Cómo apoyar a las personas no binarias

Respetar el género autodefinido: utiliza los pronombres y el lenguaje preferido por la persona. Preguntar sobre pronombres: si no estás seguro de qué pronombres usar, pregúntale a la persona directamente. Evitar suposiciones: no supongas la identidad de género basándote en la apariencia o el comportamiento. Escuchar y aprender: la comprensión del género no binario requiere una mente abierta y voluntad de aprender.

Apoyo a hijos no binarios

Para los padres, es esencial reconocer que la identidad de género no binaria no es una elección, sino una parte fundamental de la persona.

Educarse: lee y busca recursos sobre la identidad de género no binaria. Escuchar y respetar: usa los pronombres y nombres que prefieran. Fomentar la exploración: permite que los niños exploren su identidad de género de manera segura. Buscar apoyo: considera terapia para ayudarles a manejar los desafíos relacionados con su identidad.

Guía para el uso de pronombres neutros

El uso de pronombres neutros se vuelve esencial para la inclusión y respeto de las personas no binarias.

¿Qué son los pronombres neutros?

Los pronombres neutros, como "elle" o "iel" en español, no se refieren a un género específico. Son herramientas lingüísticas que promueven la inclusión.

Los pronombres neutros más comunes son "elle" o "iel" en lugar de "él" o "ella"; "elle" o "le" en lugar de "él" o "ella"; y "elle" o "hen" en lugar de "él" o "ella".

Importancia de los pronombres neutros

Usar pronombres neutros respalda la identidad de las personas no binarias, contribuyendo a un entorno más inclusivo y respetuoso.

Consejos para usar Pronombres neutros

Preguntar preferencias: conoce los pronombres preferidos de la persona. Practicar: la práctica facilita el uso correcto de pronombres neutros. Normalizar su uso: utiliza los pronombres neutros en todo contexto. Evitar suposiciones: no infieras el género de alguien por su apariencia. Ser respetuoso: usa siempre los pronombres correctos y respeta la identidad de género de la persona.

¿Qué hacer si he ofendido a una persona no binaria?

Si ofendes a alguien, sigue estos pasos: