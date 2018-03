Detenida por agredir a un actor africano en Móstoles: "No quiero negros en el local"

La Policía Nacional ha detenido a una mujer de 33 años de edad por tirar a la cara una botella de cristal y herir al actor de origen africano Marius Makon en un bar de Móstoles al grito de "no quiero negros en el local ni delante mía".

Los hechos tuvieron lugar el domingo poco antes de las 7.30 horas en la cervecería Martinica del número 4 del Paseo de Goya de esa localidad madrileña. Según la denuncia interpuesta por la víctima, a la que ha tenido acceso Europa Press, el actor también conocido como Elton Prince, llegó a local junto con amigos y se acercó a la barra del establecimiento para hacer una solicitud de consumición.

En ese momento fue abordado por una mujer que le gritó: "No quiero negros en el local ni delante mía" y "Puedo matarlo y no me pasaría nada porque soy blanca". El hombre hizo caso omiso a esas palabras, pero la mujer, acompañada de un hombre, volvió a insultar a Makon, que afirmó que se marcharía del local cuando recibiera la consumición.

Entonces, la supuesta agresora agarró una botella de cerveza que tenía en la barra y la estrelló contra la cabeza del africano, propinándole un segundo golpe que le provoca brechas y heridas de diversa consideración, según indica la denuncia. De hecho, tuvo que recibir asistencia sanitaria.

La propietaria del bar llamó después a la Policía, que se personó en el local, identificó a los dos y aconsejó a la víctima que interpusiera una denuncia, como finalmente hizo en comisaría. Poco después, la mujer, de 33 años y nacional de El Salvador, fue detenida.