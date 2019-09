Detectan 530 casos de una misteriosa enfermedad vinculada al vapeo en EE UU

Al menos 530 personas en EE UU han desarrollado una misteriosa enfermedad pulmonar vinculada con el vapeo, informaron este jueves medios locales citando una investigación de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, en inglés).



Según el diario The Washington Post, la FDA ha iniciado una investigación sobre el uso de los cigarros electrónicos paralela a la de salud pública liderada por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE UU (CDC, en inglés).



No obstante, de momento se desconoce la causa de la enfermedad, de la cual se tienen registros en 38 estados.



Los casos reportados tenían como antecedente de uso de cigarrillo electrónico o de vapeo, según los funcionarios.



El informe periodístico apuntó que los datos iniciales mostraban que muchas personas tenían un historial de uso cigarrillo electrónico con productos como el tetrahidrocannabinol (THC), el principal componente psicoactivo de la marihuana.



Otras, añade el Post, dijeron haber usado tanto nicotina como THC, unas solo nicotina, mientras que algunas admitieron haber recurrido al mercado negro o a productos ilícitos del THC.



De acuerdo con el diario, expertos de la industria de la marihuana han advertido que en el mercado negro se emplean sustancias para espesar el aceite de THC, entre ellas un derivado conocido como acetato de vitamina E.



Sin embargo, los investigadores no han identificado algún producto o sustancia como responsable subyacente de la enfermedad, aunque sospechan de alguna forma de exposición química.



El director del Centro de Productos de Tabaco de la FDA, Mitch Zeller, aclaró, citado por el Post, que la investigación busca perseguir la "cadena de suministro" y no a los consumidores, al tiempo que se expresó alarmado por el uso de "productos que contienen THC".



El pasado 6 de septiembre, las autoridades en EE UU informaron de la muerte de cinco personas -tres de ellas ese mismo día- como consecuencia de los cigarrillos electrónicos.



Esta semana, funcionarios de salud en California informaron de que las muertes han aumentado a siete.



Según los CDC, la nicotina, tanto en los cigarrillos regulares como en los electrónicos, es adictiva.



Otros ingredientes en el líquido de estos cigarrillos incluyen partículas ultrafinas que pueden llegar a los pulmones, compuestos para dar sabor como el diacetilo, un químico vinculado con graves enfermedades pulmonares, y metales pesados como níquel, estaño y plomo.