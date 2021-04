Desaparece elBarri, el sueño de Albert Adrià y los lucenses hermanos Iglesias

ElBarri, el sueño que Albert Adrià emprendió con los hermanos Iglesias —con orígenes en la provincia de Lugo—en forma de un conglomerado de restaurantes que, después de elBulli, dio estrellas Michelin a Barcelona, se disuelve debido a las restricciones aplicadas por la pandemia en la ciudad condal. Estaba formado por los restaurantes Tickets, Hoja Santa, Pakta, Bodega 1900 y el único que por el momento se mantendrá es Enigma, con una estrella Michelin.

"Enigma es mío -no forma parte de la alianza con los hermanos Iglesias- y no sé si lo abriré este año o el que viene", explica a Efe Albert Adriá.

Para uno de los cocineros que más ha impulsado la creatividad en España, el cierre de elBarri supone enterrar "diez años del sueño de una persona, que formará parte de un bonito recuerdo" porque, explica, fue "todo un reto" armar cinco restaurantes que consiguieron elogios de crítica -con estrellas Michelin y soles Repsol- y público en Barcelona.

"No soy una persona que mire atrás", indica quien aún no sabe qué restaurantes se podrán salvar de una entrada en concurso del grupo elBarri, generada no solo por la ausencia de turistas en Barcelona, sino también por las limitaciones de horarios que les han restringido las aperturas.

Para Albert Adrià, uno de los artífices del éxito de elBulli, esto supone el "cierre de otra etapa" después de otros "diez años de trabajo a ritmo infernal" en los restaurante de elBarri.

Ninguno de los restaurantes de este grupo abrió tras el confinamiento total decretado en marzo de 2020.

Por su parte, su socio Juan Carlos Iglesias ha apuntado que el grupo elBarri que mantenían con Albert Adrià "desaparece" debido a la entrada en concurso, aunque eso no signifique que no se vuelvan a reunir.

Los hermanos Iglesias, socios de Adrià, regentan a su vez Rías de Galicia, Cañota y Espai Kru, sitios que o bien han permanecido cerrados por la pandemia o han abierto con restricciones de horarios.

"Hay muchos empresarios que están arruinados pero no lo saben; la herramienta del concurso no es para cerrarlos es para intentar seguir con la actividad", ha explicado a Efe Juan Carlos Iglesias sobre la solución aplicada a elBarri