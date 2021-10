Denuncian censura en TV3: "Me haría gracia que me la chupara la Letizia Ortiz"

El humorista catalán Peyu ha denunciado a través de las redes sociales que TV3 le ha censurado un fragmento de la serie humorística Bricoheroes!, que emite por la TDT, en el que, durante un diálogo con el otro protagonista, Jair Domínguez, confiesa: "Me haría gracia que me la chupara la Letizia Ortiz".

A través de un comunicado de la productora del programa El Corral titulado Manifiesto sobre la autocensura en TV3, Peyu (Lluís Jutglar) asegura: "No es fácil hacer este tuit porque probablemente nos jugamos el trabajo y futuros proyectos, pero, como creador del formato y del guion de este momento concreto, quiero compartirlo por evidenciar que tenemos un problema de libertad de expresión".

El humorista comenta que TV3 les ha explicado que han retirado el gag porque "es machista y una televisión pública no lo puede emitir", si bien Peyu lo sitúa "en un contexto de un programa de humor negro y estridente".

Indica que el comentario sobre la reina se hace durante una conversación en la que dos "pelacañas" imaginan una "fantasía de millonario" y que "evidentemente, alguien la puede encontrar machista, pero es que desgraciadamente y precisamente los millonarios que conocemos no suelen ser gente de valores demasiado recomendables".

El fragmento "censurado" por TV3 difundido por Peyu omite el final del gag, mostrada este lunes por algunos digitales, en el que, tras expresar su fantasía sexual de "millonario", su compañero le replica que aún "es poco de rico" y remata: "Si me hubieses dicho la hija...".

Preguntado hoy por esta polémica en el programa de TV3 Planta Baixa, el director de la televisión autonómica, Vicent Sanchis, ha justificado la decisión de la cadena en que los humoristas "han traspasado una linea roja", pero "no porque se trate de la casa real", pues "con cualquier mujer y su hija menor hubiéramos hecho exactamente lo mismo".

"Cuando la ironía es coger a una mujer y decir que quieres que te la chupe o a su hija, que es menor, aquí sí que podemos marcar unos límites que son los que hemos marcado, y no creo que esto sea censura", ha indicado Sanchis, que ha recordado la existencia de la violencia machista y la violencia pedófila y que "las mujeres y sus hijas están en riesgo".

Bricoheroes! 🤘🏼🔥🛠

D’aquí a 1 hora s’estrenarà el primer capítol de la 3a i última temporada. @tv3cat ens n’ha fet retirar un fragment. El que veureu a les 22:00 no és exactament el que nosaltres vam crear. Hem d’acatar-ho però no hi estem d’acord.

❌FRAGMENT CENSURAT ❌ Fil👇🏼 pic.twitter.com/Zch1JqrfR1