Denuncian a 32 personas durante una concentración antimascarillas en Málaga

La protesta no estaba autorizada y no respetaban la distancia de seguridad, además de no llevar mascarilla

Un total de 32 personas han sido denunciadas por participar en Málaga en una concentración antimascarillas sin cumplir con el uso obligatorio de este elemento de protección y de la distancia de seguridad. La concentración tuvo lugar hacia las nueve de la noche del pasado sábado en la Plaza de la Marina de Málaga y la Policía Local se personó tras la llamada de varios ciudadanos, han informado a Efe fuentes policiales. Los agentes detectaron a unas cincuenta personas concentradas sin cumplir con las medidas preventivas relacionadas con el uso obligatorio de mascarillas y la distancia. Además mostraban diferentes panfletos y pancartas y alentaban al resto de ciudadanos a que dejaran de utilizar la mascarilla de protección frente a la covid-19. Hasta el lugar se desplazaron varias unidades de la Policía Local y de la Policía Nacional. Los policías locales identificaron a los tres individuos que llevaban panfletos y equipos de megafonía con los que lanzaban consignas en contra del uso de las mascarillas. Uno de los tres, de 55 años , tenía en su poder varios panfletos y tarjetas de visita y manifestó a los agentes que estaba constituyendo una asociación para reivindicar la no utilización de mascarillas por el perjuicio que tienen para la salud. Otro, de 54 años, fue trasladado en vehículo policial para identificarlo ya que estaba indocumentado, y le intervinieron un megáfono; y el tercero tenía 48 años. Los tres individuos fueron denunciados por la convocatoria, ya que se comprobó que la concentración no había sido comunicada a la Subdelegación de Gobierno, así como por encontrarse en la vía pública sin mascarilla ni guardar la distancia de seguridad con el resto de congregados. Otras 29 personas fueron denunciadas por no usar mascarilla ni guardar la distancia social.