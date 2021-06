La denuncia viral de una madre gallega por el top con relleno que le regalaron a su hija

La denuncia de una madre gallega se ha vuelto viral en las redes sociales. Ana, de Betanzos, compartió a través de su cuenta de Twitter una fotografía del top que le regalaron a su hija de siete años. La prenda tenía relleno y esta circunstancia desató un debate sobre la sexualización de las niñas desde muy pequeñas.

El tuit de esta madre de 49 años ha sido compartido más de 2.500 veces y suma más de 13.500 me gusta. Su denuncia encontró muchos apoyos y también detractores. "Los que me dicen que no me queje, que si no me gusta que no se lo ponga, ¿de qué tienen miedo? ¿De que nos cuestionemos para qué se fabrican prendas con relleno simulando pecho para niñas muy pequeñas?.

Le han regalado este top a mi hija

Talla 5-6

Si , estáis viendo bien , tiene relleno 😳 pic.twitter.com/7AJH1ygTnN — Ana (@comodequince) June 9, 2021