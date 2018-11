Demandan a un 'influencer' por no influir

Luka Sabbat es del 97 y el 'influencer' de la generación Z. La revista Times lo coronó en 2016 como el joven más influyente de la red. Vinculado a Kourtney Kardashian y amigo de artistas como Tyler The Creator, su vida cool no le ha salvado de la demanda de una agencia de publicidad "por no influenciar", según recoge El País.

Sabbat se comprometió con la firma de gafas Snap a promocionar uno de sus modelos. Por 60.000 dólares, como informa la revista Variety, el joven tenía que publicar una foto y tres stories en Instagram con las lentes y dejarse ver con ellas en la Semana de la Moda de París y Milán. Pero el 'influencer' solo publicó una imagen.

Ante tal situación, la marca decidió denunciarlo por incumplimiento de contrato, dándole la opción de que le devolviera el dinero que le pagaron por adelantado, unos 45.000 dólares, a lo que Sabbat se negó.

El tribunal de Nueva York es el encargado de estudiar el caso.