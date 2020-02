Claves para entender la ley de eutanasia

Uno de los temas donde la izquierda y la derecha más polarizan sus argumentos es la eutanasia. El Gobierno inició el trámite para aprobar una ley que el PSOE tiene en mente desde hace dos años y que cuenta ahora con el respaldo de sus socios de gobierno y —no imprescindible pero sí significativo— de Ciudadanos. Por el otro lado, PP y Vox están en contra.

¿CÓMO SERÁ? La eutanasia en España se incluirá como prestación pública y por tanto asegura su financiación. Cuando una persona la solicite, se podrá llevar a cabo en centros sanitarios públicos, privados, y en su propio domicilio. Los médicos tendrán derecho a alegar objeción de conciencia para no realizarla, pero la ley garantiza que será recibida igual a cargo de otro doctor.

¿QUIÉN PUEDE PEDIRLA? Se solicitará por escrito, hay que ser mayor de edad y tener nacionalidad o residencia en España. Habrá que ser "capaz y consciente" en el momento de pedirla, por tanto no incluye el testamento vital. Es decir, no es suficiente haber dejado certificado el testamento vital, es necesario estar consciente. Tampoco lo pueden pedir terceras personas. Las asociaciones que pelean por ella consideran que podría haberse ampliado a mayores de 16 años y no limitarlo a los de 18.

¿EN QUÉ SUPUESTOS? Habrá dos supuestos: por enfermedad incurable, y por enfermedad grave, crónica e invalidante. Según los datos de la asociación Derecho a Morir Dignamente recogidos por eldiario.es, la mayoría de solicitantes, un 85 por ciento, estaría en el primer supuesto. Los segundos, las personas inválidas como fue en su día Ramón Sampedro, convertido ya en un icono de la muerte asistida, serán alrededor del 15%.



La eutanasia en otros lugares

Legal en 5 países

La eutanasia solo es legal en Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Canadá y Colombia.



También pasiva

En Suiza, Alemania, Austria y varios estados de EE.UU. se permite la eutanasia pasiva o el suicidio activo, siempre y cuando el enfermo expresase su voluntad. Suecia, Noruega o Dinamarca admiten la suspensión del tratamiento. No hay intervención directa de los médicos.



En el lado opuesto

En Polonia, Bulgaria o Croacia es equiparable a un asesinato y puede llevar acarreados hasta ocho años de prisión.



TRES CONTROLES. El enfermo pasará por tres filtros. Primero, el del médico que lo atiende. Un mínimo de 15 días después, un tiempo que solo podrá reducirse si el médico responsable considera que la muerte o pérdida de conciencia es "inminente", otro doctor efectuará el segundo filtro. Tendrá que dar una segunda opinión y corroborar que se cumplen con todos los requisitos en un máximo de 10 días. Y la tercer control es donde puede estar la polémica, porque depende de las comunidades autónomas, algunas de ellas gobernadas por el PP. Habrá un comisión para dar el último visto bueno que estará integrada por miembros designados por los gobierno regionales y el Ministerio de Sanidad.

¿CÓMO SE HARÁ? Una vez se otorgue el consentimiento para llevar a cabo la eutanasia, será el propio paciente, en caso de que se encuentre consciente, quien decidirá cómo quiere recibir la ayuda para fallecer. Son dos las opciones: o bien la administración directa al enfermo de una sustancia para causar su muerte por parte del profesional sanitario, o bien la prescripción de dicha sustancia al paciente para que se la pueda administrar a sí mismo.

OBJECIÓN. La proposición de ley recoge expresamente el derecho a la objeción de conciencia, que el profesional sanitario deberá expresar de forma anticipada y por escrito. El nombre de estos profesionales se inscribirá en un registro de objetores a esta práctica. Este es otro punto polémico. La Organización Médica Colegial (OMC) rechazó este martes mismo la existencia de un registro público porque podría influir, incluso, en el desarrollo profesional del médico "con valoraciones por parte de gerentes o de ciudadanos" que muestren "cierta actitud peyorativa porque alguien se declare objetor de conciencia".



Lo que hay que saber

Muerte digna: Aquella que se produce con los alivios médicos adecuados, No es una muerte bajo demanda.



Suicidio asistido: Facilitar a una persona los medios para morir para que voluntariamente acabe con su vida



Sedación paliativa: Dar fármacos para reducir la conciencia de un paciente.



Cuidados paliativos: Es un conjunto de intervenciones médicas integrales para aliviar el sufrimiento.



Obstinación: Tratamiento desproporcionado que prolonga la agonía de enfermos desahuciados o terminales.



Enfermo terminal: Aquel que no tiene cura y fallecerá a corto plazo.



Enfermo desahuciado: El que padece enfermedad mortal sin ser necesariamente a corto plazo.



Testamento vital: Un documento con la voluntad sobre las atenciones médicas a recibir en caso de no poder expresarse.