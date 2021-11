David Suárez, en el juicio por su tuit: "No quería vejar a ningún colectivo"

El cómico David Suárez, acusado de un delito de odio por un comentario sexual en Twitter sobre mujeres con síndrome de Down, ha dicho en el juicio que era "un chiste más" con el que "no quería vejar" a personas de este u otro colectivo, y ha añadido que no tiene problemas "en pedir disculpas a quien se pueda ofender".

La Audiencia Provincial de Madrid ha iniciado este lunes el juicio contra Suárez, para quien el fiscal pide un año y diez meses de prisión y más de 3.000 euros de multa, así como la inhabilitación para el ejercicio de su profesión durante cinco años y concretamente en redes sociales durante el tiempo de condena.

Según el escrito de acusación fiscal, los hechos se circunscriben a un tuit "de contenido humillante y vejatorio" que el cómico publicó el 18 de abril de 2018 en el que decía: "El otro día me hicieron la mejor mamada de mi vida. El secreto fue que la chica usó muchas babas. Alguna ventaja tenía que tener el síndrome de Down".

El mensaje, que sigue publicado en la cuenta de Twitter del acusado, ha generado 4.000 retuits y 13.800 me gusta.

Suárez, que no ha eliminado la publicación de su cuenta de Twitter, donde aglutina a más de 100.000 seguidores, ha argumentado ante el tribunal que en su ejercicio como cómico hace uso de un "personaje ficticio" que "nada tiene que ver" con su "yo real" y que es, en todo caso, quien sale "malparado" por sus chistes.

"No tengo problema en pedir disculpas a quien se pueda ofender"

En reiteradas ocasiones el acusado ha manifestado que se dedica al humor negro, presente "en el 90 por ciento" de sus tuits, y que su intención no es "vejar a ninguna persona o colectivo". "No tengo problema en pedir disculpas a quien se pueda ofender", ha aseverado.

En concreto, ha reiterado que no siente "animadversión" por las personas con síndrome de Down, una discapacidad intelectual que -ha dicho- presenta un familiar.

A preguntas de su defensa, ejercida por la abogada Isabel Elba, ha declarado que pretende que su público "diferencie entre el artista y el personaje de ficción" que, según ha manifestado, emplea como cómico.

Preguntado por algunas declaraciones que ha realizado en diversas entrevistas asegurando que iba a continuar haciendo este tipo de publicaciones, Suárez ha ratificado que lo dijo en referencia a su dedicación al humor negro y no a "vejar" a personas o colectivos.