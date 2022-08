David Barrado Navascués, astrofísico: "Mañana una llamarada coronal podría trasladarnos al siglo XIX"

David Barrado (Madrid,1968) es astrofísico e historiador. Inició su carrera investigadora en el Centro de Astrofísica de Harvard gracias a una beca Fullbright. Actualmente es director científico de la Unidad María de Maeztu del Centro de Astrobiología de España, donde estudia las propiedades los cúmulos estelares abiertos. Además, acaba de publicar un libro, Peligros cósmicos (Oberon, 2022), sobre las catástrofes siderales que acechan a la humanidad.

De pequeño, ¿ya le provocaban curiosidad los misterios del cosmos? ¿Se imaginaba investigándolos de mayor?

Pecaba un poco de ambición, porque con siete años ya decía que quería ser físico, astrónomo, químico... También quería ser arqueólogo. Con 12 años, invertí mi paga semanal en una enciclopedia por fascículos. Así fui conformando mi sueño cumplido de ser astrofísico e historiador.

Doctor en Astrofísica y en Historia. ¿Ciencias y letras van de la mano?

Por supuesto, su división es algo artificial. Si queremos tener ciudadanos partícipes y no meros espectadores, tenemos que darles una formación transversal, que incluya ciencias y humanidades.

¿Cuál es la función del centro de astrobiología donde trabaja?

Es un centro físico multidisplinar, donde hay todo tipo de científicos. Está asociado a la Nasa y a la Agencia Espacial Europea y su objetivo es entender la vida como un fenómeno global. También impulsar el sector de la ciencia en nuestro país, que tiene mucho potencial. De hecho, por ejemplo, somos el único país que tiene tres estaciones meteorológicas en Marte.

¿Qué peligros cósmicos nos acechan? ¿Es muy negro el futuro?

A largo plazo, el futuro es negro. Es cierto que hay peligros a diferentes escalas y con diferentes intensidades, pero es innegable que existen fenómenos poco frecuentes que pueden provocar una destrucción a escala planetaria, como por ejemplo el choque contra un asteroide o el fin del sol.

¿Algún peligro cercano que pudiera haber pasado y no pasó?

Hace dos semanas, hubo avisos de una llamarada coronal. Este es un fenómeno que ocurre habitualmente a una escala mucho menor y provoca las auroras boreales. A gran escala, provocaría una disrupción de las capas exteriores que protegen la Tierra y se producirían corrientes eléctricas inducidas que podrían hacer que desaparecieran los satélites responsables de las telecomunicaciones. Entonces, volveríamos durante años al siglo XIX. Puede ocurrir mañana o dentro de mil años, nadie lo sabe. Lo que está claro es que todavía no estamos preparados para combatir este fenómeno.

Con lo que sabe, ¿no tiene miedo?

No, el conocimiento siempre es importante; la información es poder, nos ayuda a prevenir. Vivir es un riesgo siempre: una piedra siempre asume menos riesgos que un ser humano, pero nadie cambiaría su vida por la de una piedra. Lo que quiero es que todo el mundo sea consciente de los riesgos que corremos, pero también del privilegio que es estar vivos.

Sin embargo, aunque sabemos, por ejemplo, que el cambio climático está aquí, no tomamos las medidas necesarias para atajarlo. ¿Cuánto tiempo de vida nos da al ser humano como especie?

Si seguimos así, poco. Es extremadamente complejo que se desarrolle una civilización tecnológica como la nuestra y, más difícil aún, que se mantenga a lo largo del tiempo. El hecho de que no hayamos descubierto ninguna otra nos dice bastante al respecto. Desde luego, si los gobiernos no actúan ya contra el cambio climático, nuestra calidad de vida puede disminuir muchísimo en unas décadas.

Si destrozamos este planeta, ¿cree que hay posibilidades de que vivamos en otro?

No, no hay alternativa. Aunque lográramos establecer allí una colonia, el coste de vida sería tan alto que no sería viable. Además, las condiciones de vida en cualquier otro planeta serían mucho peores que las peores que pudiéramos tener en la Tierra: nos pasaríamos toda la vida encerrados en una caja de metal, porque no se puede respirar la atmósfera. La colonización espacial es el sueño infantil de unos pocos millonarios. Colonizar otros planetas no beneficia a la población general; lo único que nos beneficia a todos es la exploración y la investigación.

De todos los peligros que nos rodean, ¿cuál no podríamos evitar aunque lo intentáramos?

El impacto de un gran meteorito sería bastante difícil de evitar, pero casi siempre existen alternativas si invertimos en investigación y si hay voluntad política. De hecho, la Nasa y la Agencia Europea están empezando a estudiar esos riesgos para intentar prevenirlos, otra cosa es que tengamos los recursos necesarios.

Viendo todo esto, ¿cuál cree que es el sentido del universo?

No tiene sentido. Cada cuál tiene que darle el suyo propio, es una respuesta personal. El universo no es autoconsciente, es una cosa que ocurrió y que podía no haber ocurrido. Por eso, ya que tenemos la oportunidad de estar aquí, disfrutémoslo, pero hagámoslo con responsabilidad.