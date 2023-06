Cuestión de on ou off

Suecia, un país de referencia na dixitalización da educación, acaba de pisar o freo para baixar do carro das novas tecnoloxías nas aulas. Tras 15 anos de implantación do ensino dixital, os malos resultados nas probas de comprensión lectora impulsaron o Goberno sueco a dar marcha atrás e regresar aos libros de texto en papel.

Os estudantes suecos lograron 544 puntos no Estudo Internacional para o Progreso da Comprensión Lectora, coñecido como informe PIRLS. Os responsables do Ministerio de Educación de Suecia consideran que este resultado é alarmante porque revela unha carencia grave na formación dos rapaces, que limita a súa capacidade de desenvolvemento. En resume: teñen dificultades para entender o que len.

Pero non son os únicos. A puntuación de España neste mesmo estudo foi inferior á de Suecia. Os estudantes españois, entre os que se atopan os lucenses, lograron 522 puntos, unha nota que os sitúa mesmo por debaixo da media europea, que foi de 528.

Ante a evidencia de que o sistema educativo dixital non está dando os froitos esperados, Suecia non tardou en tomar medidas e xa reservou unha partida de 150 millóns de euros para mercar libros de texto en papel nos vindeiros tres cursos. Cada estudante recibirá un libro para cada asignatura.

España non reconsidera o programa de dixitalización das aulas e avanza na súa implantación

En España, ata o momento, ninguén con competencia na materia se pronunciou sobre o tema. Os responsables de Educación da Xunta de Galicia tampouco quixeron facelo para esta reportaxe. Se non hai novidade, o programa de implantación do ensino dixital nos colexios continuará en Galicia segundo o previsto, alleo aos malos resultados dos alumnos. O número de aulas dixitalizadas aumentará progresivamente ata que a implantación deste sistema nos centros públicos sexa total.

A pregunta clave é: teñen as pantallas a culpa de que os nenos lean menos ou entendan peor o pouco que len? As respostas son diversas. Desde quen defende que o futuro do ensino pasa inevitablemente pola tecnoloxía ata quen entende que a idades temperás o cerebro non está preparado para procesar os estímulos dixitais, que resultan nocivos para o desenvolvemento cognitivo.

Os expertos advirten de que a educación dixital aboca ao consumo irreflexivo, sen capacidade crítica

Neste aspecto conflúen a maioría dos estudos, que recomendan que a exposición ás pantallas debe evitarse na etapa infantil e, a partir de aí, introducirse paulatinamente, con límites temporais e control parental. Algúns poñen en cuestión que a escola sexa o lugar adecuado para fomentar ese uso.

Os expertos en pedagoxía abren outra liña de debate e subliñan a necesidade de mellorar a formación de pais e profesores, para que sexan quen de orientar os rapaces no correcto uso dos dispositivos electrónicos. Advirten de que a xeración de adultos actual ten gran descoñecemento do mundo virtual, no que non foron educados e no que a maioría se introduciu de xeito autodidacta. Insisten nos perigos das novas tecnoloxías, pois ata o aire, elemento vital para o ser humano, con abuso ou mal uso pode causar problemas.

CON PERSPECTIVA SOCIAL. A educadora social Marta Paz explica que as novas tecnoloxías chegaron para quedar. Están asentadas na sociedade e hai que aprender a utilizalas en beneficio propio, sexa no ensino ou na vida cotiá. Pero ten constatado que o abuso ou o uso inadecuado "estanos levando a retroceder en moitos aspectos". Pon como exemplo o que ela chama "adiccións sen substancias". Clasifica como tal a dependencia do móbil, a adicción ás compras ou ao xogo. "Moitos nenos pagan cantidades reducidas por pasar de nivel nos xogos. Se che piden 50 céntimos por seguir xogando non parece moito, pero cando te dás conta estás enganchado á partida e levas centos de euros".

Explica que reducir o ensino a un sistema unicamente dixital "limita a conciencia crítica do alumno, que non contrasta, habitúase ao consumo de información fácil e rápido sen poñer en cuestión os contidos e non aprende a reflexionar".

A educadora social afirma que desde a xeralización do uso da tecnoloxía dixital "baixou a capacidade de atención dos rapaces. Hai que educar na paciencia de ler un libro. Os nenos teñen que saber mirar un álbum de fotos sen darlles co dedo por encima para pasalas, como fan no móbil".

En opinión de Marta Paz, os beneficios das novas tecnoloxías desvanécense co seu uso incorrecto. "Un dos problemas que temos é que somos a primeira xeración de adultos que ten que xestionar unhas novas tecnoloxías nas que non fomos educados. Pais e docentes non están preparados para isto, a formación ás veces é insuficiente, non para manexar un dispositivo, senón para prever as consecuencias do seu uso sen control".

Os pedagogos inciden en que hai que formar a pais e profesores no bo uso das tecnoloxías para poder aproveitalas

Pon o exemplo do teléfono móbil. "O dispositivo é moi útil. O problema non é o aparato, senón educar no seu uso. Unha tecnoloxía con tanto risco de adicción non pode dárselle a un neno con carta branca. Eu teño sembre unha batalla con cada familia para establecer a idade na que dar o móbil a un rapaz. Está institucionalizado como regalo de comuñón, pero é moi cedo. É necesario establecer un control parental ata que se atope o equilibrio entre uso, capacidade crítica para detectar contidos inadecuados e responsabilidade".

Engade, por outra banda, que a tendencia a dixitalizar o ensino pode incidir nas desigualdades entre os estudantes. "Non todo o mundo ten os mesmos medios. Quen non ten ordenador ou conexión a internet na casa queda fóra. Este sistema educativo incide na brecha dixital e hai que ter en conta a realidade das familias para evitar diferenzas".

A educadora social insiste en que as novas tecnoloxías son moi útiles e o seu uso é necesario, pero "tamén é bo saber usar un bolígrafo, consultar un libro ou compartir tempo de ocio cos amigos fóra da pantalla. Parece mentira, pero hai moitos rapaces que só se comunican con outros a través de internet".

Verónica Vázquez: "O hábito de estudo hai que adquirilo en papel"

"Hai que atopar o equilibrio para aproveitar os beneficios que ofrecen tanto o estudo en papel como as novas tecnoloxías". Esta é a clave do método educativo que segue o colexio lucense Galén, segundo explica Verónica Vázquez, responsable de novas tecnoloxías do centro.

Os alumnos do Galén utilizan tanto material en papel como dispositivos electrónicos. Desde primaria, cada estudante acude a clase cun dispositivo (ordenador, táblet...) que se utiliza de xeito programado e nun determinado momento da clase. "As novas tecnoloxías son un complemento que permiten acceder a máis contidos, motivar con xogos ou mesmo manter a conexión co centro desde a casa. Abren unha porta a múltiples posibilidades, pero sempre empregadas con un fin concreto. Utilízanse con control e no tempo indicado polo profesor", explica Verónica Vázquez.

Porén, o centro fomenta o estudo en papel. "En secundaria os alumnos teñen libros e nos cursos anteriores utilizan outro tipo de material impreso. É imprescindible que aprendan a estudar en papel, que escriban, que subliñen, que fagan esquemas. Teñen que adquirir o hábito de estudo e iso non se fai a través dunha pantalla", explica a responsable de tecnoloxías.

Este equilibrio entre papel e dixital non sempre é doado de manter. "Buscámolo no día a día, en función das necesidades dos alumnos e da asignatura. Hai que ver como vai evolucionando a tecnoloxía e as aplicacións que se lle poden dar, pero sempre usándoa como ferramenta para facer o que non permita o libro".

Javier Seral: "O móbil está prohibido no centro ata para os profesores"

O colexio Fingoi non utiliza libros de texto. É o que distingue o centro desde que botou a andar en 1950. Seguen un método construtivista, baseado na investigación, na experimentación, "que os alumnos aprendan facendo", resume Javier Seral, profesor de TIC.

Pero prescindir de libros non significa que prescindan do papel. "O material didáctico xerámolo os propios profesores e vaise actualizando constantemente. E cada alumno vai construíndo o seu propio arquivo, con apuntamentos e os seus propios traballos de investigación", explica.

Tampouco renegan das novas tecnoloxías "porque están presentes na vida e precisamente por iso hai que educar no seu uso correcto, pero son sempre unha ferramenta. Por exemplo, podemos propoñer unha investigación sobre un tema en internet para realizar un traballo concreto".

Os ordenadores que utilizan os alumnos están no centro, non levan da casa ningún tipo de dispositivo dixital. "O uso do móbil está prohibido no colexio, incluso para os profesores. Quen o leve ten que apagalo ao entrar", comenta Javier Seral.

O profesor incide en que a base do programa educativo "é científica e dáselle moita importancia ás artes. É un modelo educativo para aprender a pensar, no que se dá moito valor á cultura e tradicións galegas". E precisamente a comprensión lectora, iso que motivou o paso atrás na dixitalización do ensino en Suecia, é unha das súas claves. "Incidimos desde os primeiros cursos. Fomentar a comprensión lectora é fundamental para a aprendizaxe e o desenvolvemento en calquera ámbito, igual que o pensamento crítico. Nas probas pedimos unha reflexión persoal sobre a materia e as respostas que saen son sorprendentes", apunta Javier Seral.

Lina Iglesias: "En infantil, a tecnoloxía non pinta nada"

Lina Iglesias.

Lina Iglesias foi unha das primeiras profesoras en introducir as ferramentas dixitais na aula cando aínda había que estar en forma para levalas ao lombo. Pero tras 17 anos como profesora de Novas Tecnoloxías deixou a asignatura "por coherencia".

Esta docente da facultade de Formación do Profesorado de Lugo denuncia o "abuso e mal uso das novas tecnoloxías e a falta de formación crítica do profesorado para empregalas".

Lina Iglesias é taxativa. "Hai unha liña vermella. En infantil prohibiría as pantallas. A esa idade o que teñen que facer os nenos é xogar con terra, auga, paus e pedras, coñecer o mundo real, non o virtual".

Incide en que "a percepción sensorial é fundamental para o desenvolvemento cognitivo. Tocar coas mans, manipular, explorar é necesario para aprender e se xa desde pequenos se lles impón a representación mental antes que os obxectos reais limitamos a súa interacción co mundo, a súa creatividade, a capacidade de imaxinar e o pensamento crítico".

Detrás das tecnoloxías hai intereses económicos, de control da poboación

Lina Iglesias considera que "detrás das tecnoloxías hai intereses económicos, de control e uniformización da poboación. Son ferramentas de consumo fácil, para que non pensemos e poder levarnos a onde conveña".

Imparte as asignaturas de Educación Emocional e Proxectos e Innovación Educativa e Organización e Xestión da Aula na facultade de Formación do Profesorado de Lugo. Nas súas aulas ten comprobado que "os alumnos son cada vez menos críticos. Confesan que non leron un libro, nin os obrigatorios do instituto, que buscan comentarios ou resumes na rede. Élles máis fácil facer un traballo de 50 páxinas que lles permite copiar e pegar de internet que unha reflexión de tres páxinas. Non saben", lamenta.

Lina Iglesias defende a necesidade das novas tecnoloxías, pero cun coñecemento que axude a aproveitar o seu potencial. "É como a fusión nuclear, que tanto permite fabricar bombas como avances na medicina como a resonancia magnética. Son ferramentas moi potentes que hai que saber a quen se lle dan e utilizar con sentido crítico e ético".

Neste senso, "afirma que hai espazos como a educación infantil onde a tecnoloxía non pinta nada. É como se a un neno de tres anos lle deixas conducir un Ferrari polas estradas dos Ancares. O seu cerebro non está preparado, non ten capacidade de raciocinio nin visión crítica". E apunta que "nunca tan mal tratados estiveron os nenos coma nesta sociedade tan avanzada. Non xogan suficiente, non toman decisións, non teñen responsabilidades e despois queremos que sexan autónomos".

"A psicomotricidade é a base do desenvolvemento cognitivo, pero non saben cortar cunha tixeira nin facer pinza cos dedos. O obxectivo é que aprendan a ler e escribir e despois, aos 20 anos, nin len un libro nin entenden o que len. É o mundo ao revés", critica Lina Iglesias.

Advirte de que a introdución masiva das novas tecnoloxías no sistema educativo crea "persoas domesticadas que reproducen contidos e non os saben crear".

Vicente Blanco: "O meu alumnado non le e dóelle a man ao escribir"

Vicente Blanco.

Pódese dicir máis alto, pero non máis claro: "Os meus alumnos non len un libro e cando lles pido que escriban dinme que lles doe a man porque non están afeitos". Quen así fala é Vicente Blanco, profesor de Educación Visual e Plástica na facultade de Formación do Profesorado de Lugo.

A súa afirmación desvela un problema serio de formación común a todos os estudantes universitarios. As consecuencias serán graves en todos os ámbitos, pero resultan especialmente perigosas cando os estudantes dos que fala son os futuros mestres do país.

Vicente Blanco sostén que o sistema educativo actual ignora cuestións básicas como que "estamos deseñados para percibir a realidade cos sentidos. Temos un problema educativo de base. Os estímulos entran a través dos sentidos. Hai que volver á man que pensa, a aprender a través do facer, a sentir, a aprender co corpo, non só coa mente", apunta.

Hai que volver á man que pensa, a aprender a través do facer

Este profesor, formador de futuros mestres, considera que "debemos parar a reflexionar como fai Suecia. Estámonos equivocando. A intelixencia non mellora coas pantallas. Hai que recuperar o sentido común".

Vicente Blanco lembra que múltiples estudos teñen demostrado que os nenos non deben ter contacto coas pantallas ata os sete anos e a partir desa idade debe ser limitado. Pola contra, "vemos os nenos nos restaurantes cos móbiles para que acouguen. Iso é unha droga, estímulos fortes que anulan os pensamentos. Se xa os teñen fóra, a escola debe ser un lugar de resistencia", afirma.

E insiste en que percibe nos seus alumnos universitarios "perda de comprensión lectora, de capacidade de reflexión e de pensamento crítico". Achaca estas consecuencias á dixitalización da vida e do ensino. "Para ser creativo hai que aburrirse, o neno ten que ter espazo para iso, necesidade de buscar solucións ao aburrimento".

Pon en cuestión os grandes investimentos en tecnoloxía para o sistema educativo. "Detrás diso hai moitos intereses. As novas tecnoloxías son un negocio e hai presión para introducilas na educación e na sociedade".

Vicente Blanco explica que "a ditadura supuxo un atraso e vivimos nun país acomplexado que pensa que a solución está nas novas tecnoloxías e non valora os recursos que temos. A ditadura desprezou as artes porque xeraban pensamento crítico. En Alemania aconteceu o contrario. Os nazis perderon a guerra e a partir de aí estimulouse a creación artística para que non volvera ocorrer".

O profesor considera que "temos un sistema enfermo que está xerando un problema social. Non queremos velo, pero nalgún momento teremos que facelo porque vai ter graves consecuencias".