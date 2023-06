"Cuanto antes se trata el dolor de una migraña, más rápido se puede cortar"

Nacida en Vigo, la doctora Ana Gago se tituló en la USC, especializándose en Neurología en el Hospital Universitario de La Princesa (Madrid) y doctorándose en la Universidad Autónoma de Madrid (Uam). Con un postgrado en Neuropsicología y Demencias, actualmente es profesora asociada en la Uam y responsable de la Unidad de Cefaleas del Hospital Universitario de La Princesa.

¿Qué la llevó a especializarse en cefaleas?

La neurología era la especialidad que me fascinaba desde siempre. El cerebro es apasionante, da mucho de sí, y las cefaleas me atraían porque el paciente que las sufre es muy incomprendido, está muy incapacitado y tenía pocos tratamientos a su alcance para resolver su problema, aunque es verdad que con los años han ido apareciendo cada vez más y desde que yo me dedico a la cefalea, desde el 2011, he visto crecer muchísimo el arsenal terapéutico a nuestro alcance. Por todas esas razones, cada vez resulta más gratificante ver cuánto puedes ayudar a esos pacientes.

Una de nuestras quejas más habituales es el "me duele la cabeza", ¿qué puede haber detrás?

Puede haber hasta 150 causas desencadenantes de ese dolor, 150 enfermedades distintas. Si tienes un dolor de cabeza puntual no pasa nada, pero si este es recurrente, incapacitante, afecta a la misma zona y no remite con analgésicos... hay que consultarlo.

"Detrás de un dolor de cabeza puede haber hasta 150 desencadenantes, 150 enfermedades distintas"

¿Qué síntomas deben hacer reaccionar inmediatamente al paciente?

Por supuesto, siempre hay que individualizar, pero si tienes un dolor de cabeza explosivo, de una intensidad altísima, que desde el primer minuto te hace sentir que te estalla la cabeza –lo que llamamos una cefalea en trueno–, ese es un motivo para ir de forma urgente al médico. Si el paciente ha tenido un traumatismo y está con tratamiento de anticoagulantes, si existen antecedentes oncológicos... todos esos son grupos que nos preocupan un poco más y que habría que investigar qué hay detrás de sus cefaleas.

Acaba de ser premiada por la Sociedad Española de Neurología por su investigación para predecir las crisis de migraña. ¿Qué es una migraña?

La migraña es un tipo de cefalea primaria, una de las más prevalentes y también de las más incapacitantes. Los pacientes de migraña tienen episodios recurrentes de dolor de cabeza intenso que además van acompañados de otros síntomas, como pueden ser las náuseas o que les moleste la luz, el sonido, los olores... Algo que también refieren mucho es que mover la cabeza o practicar ejercicio físico incrementa su dolor. Muchas veces, el dolor es hemicraneal (en un lado de la cabeza), aunque esto no es determinante.

¿Por qué es tan importante predecir estas crisis?

Cuanto antes se trate el dolor, más rápidamente se puede cortar, por eso es importante predecir su inicio. En nuestra investigación, manejamos muchas variables hasta llegar a establecer que había varias –la frecuencia cardiaca, la saturación de oxígeno, la sudoración y la temperatura– con las que se podía establecer un algoritmo predictivo para la migraña. A día de hoy podemos predecir las crisis con treinta minutos de antelación, pero ese algoritmo se puede perfeccionar y mejorar su precisión.

Con cuatro parámetros (frecuencia cardiaca, saturación de oxígeno, sudoración y temperatura) hemos establecido un algoritmo predictivo para la migraña

¿Qué provoca la migraña, existe un componente genético, ambiental... ?

El origen de la migraña es desconocido, pero sí es cierto que hay un componente hereditario muy importante. Si ambos padres tienen migraña, sus hijos tendrán un 70% de posibilidades de sufrirla; mientras que si es uno de los progenitores, este porcentaje se sitúa en un 45%. Pero esto hay que matizarlo, porque quizás no la hereden con la misma intensidad y, además, ya hemos dicho que si se trata de forma precoz –y hay que decir que en ese aspecto la ciencia cada vez avanza más– ese paciente podrá controlar mejor los brotes.

¿Ese mayor arsenal terapéutico servirá para acabar con el porcentaje de pacientes de migraña en los que no funcionaban los tratamientos?

La primera línea de acción es el estilo de vida, porque al cerebro migrañoso le gusta la rutina: respetar las horas de sueño, hacer cinco comidas diarias sin ultraprocesados, mantener siempre unos niveles óptimos de hidratación y practicar ejercicio suave de forma regular. Dentro del ámbito farmacológico están los tratamientos para combatir el dolor agudo –de estos hay muchos tipos, aunque destacan los triptanes, un grupo de fármacos específicos para combatir la migraña– y los llamados preventivos, que tomados regularmente reducen la frecuencia e intensidad de las crisis.

Es entre los fármacos de tipo preventivo en donde más ha aumentado la oferta.

Antes teníamos exclusivamente fármacos orales, a los que en el 2012 se sumó la toxina botulínica y, desde el 2019, están los anticuerpos monoclonales, un tratamiento hecho por y para el paciente con migraña que se administra por vía subcutánea —y en breve tendremos también uno para vía intravenosa—. Estos anticuerpos actúan bloqueando el CGRP (calcitonin gene-related peptide) circulante, que es la proteína inflamatoria que se eleva en las crisis de migraña, y así disminuye la posibilidad de iniciación y perpetuación del dolor. Esto nos sitúa en un escenario de numerosas alternativas farmacológicas, que reduce el número de pacientes que no cuentan con un tratamiento que les funcione. Aunque sí es cierto que muchas veces hay que ir probando opciones hasta encontrar la mejor para cada uno.

Muchas veces hay que ir probando tratamientos hasta encontrar el mejor para cada paciente de migraña

Ha dibujado un escenario optimista.

Sí, y lo será todavía más, porque se espera que en los próximos años lleguen más fármacos, de hecho está a punto de hacerlo otro grupo, el de los gepantes, que también actúan sobre el CGRP.

¿Y la toxina botulínica, cómo actúa?

El uso de la toxina botulínica para la migraña se descubrió casualmente, a través de la cirugía estética, y su eficacia se confirmó con varios ensayos posteriores, hasta llegar a la elaboración de un protocolo específico de infiltración, el PREEMPT. Es una técnica sencilla, que se hace en consulta, y que tiene muy pocos efectos secundarios, aunque tarda un par de semanas en hacer efecto, después alcanza su máximo y vuelve a disminuir. Al principio hay que infiltrarla cada tres meses, aproximadamente. Con el tiempo se puede ir espaciando, pero requiere unos años de tratamiento.