Los médicos recomiendan, ante la menor duda, evitar el centro y llamar al pediatra El otoño, la bajada de las temperaturas, la campaña de gripes, catarros y otros virus... en estas circunstancias, muchos padres se enfrentan a dudas sobre cuándo deben los niños quedarse en casa y cuándo pueden seguir yendo con tranquilidad al colegio. El director asistencial de Atención Primaria, Rafael Sánchez, uno de los encargados de impartir las charlas informativas a los responsables covid de los centros escolares repasa aquí algunas dudas frecuentes.

¿Cuándo de ninguna manera puede ir un niño al colegio o un joven al instituto?

No puede ir cuando tenga síntomas sospechosos de covid. "Incluyen la febrícula, a partir de 37,8 grados, o fiebre, a partir de 38; tos seca, fatiga, disnea, diarrea, ausencia de olfato o de gusto...", explica el doctor Sánchez.

¿Supone uno de ellos aislado, solo un diarrea por ejemplo, sospecha de covid?

No tiene por qué serlo pero, ante la duda, aconseja que el niño no vaya al colegio y se llame al pediatra para consultarlo. Será quién estime si lo es o no y si debe hacerse alguna prueba. También recuerda que si los síntomas son graves, como una fatiga extrema o dificultad para respirar debe contactarse con el 061

Si mi hijo tiene síntomas y le van a hacer una PCR ¿puede ir su hermano al cole o yo a trabajar antes de tener el resultado?

El hermano, no debería. Pero los padres sí pueden ir a trabajar, guardando todas las medidas de seguridad: uso de mascarilla, higiene de manos, distancia... "El hermano, en realidad, podría ir pero quizás su asistencia cause alarma en el colegio. Como las PCR se hacen ahora en 24 horas, sería una ausencia de un día si resulta ser negativo", dice el doctor Sánchez.

Si mi hijo es contacto estrecho de un positivo porque ha habido un positivo en su clase ¿puede ir su hermano al cole o yo a trabajar?

Sí, porque los contactos de un contacto no se confinan.

¿Puedo pedir una baja para quedarme con mi hijo, que ha tenido contacto estrecho con un positivo pero que no tiene síntomas y cuya PCR es negativa?

"Las bajas se dan por un motivo sanitario y ese sería una cuestión de conciliación familiar. Es cierto que es un problema para muchas familias que tienen niños pequeños cuarentenados, no para los aislados", explica.

¿Cuál es la diferencia entre cuarentenado y aislado? ¿Qué implica uno y otro?

El cuarentenado es el que debe permanecer en casa por ser contacto estrecho de un positivo. El aislado es el positivo confirmado. En ambos casos, en virtud de un reciente cambio establecido por el Ministerio, deben permanecer en casa diez días. Al cuarentenado se le hace una PCR el primer día y, si es negativa, otra cuando desarrolle síntomas y, si no los desarrolla, al décimo día. Si son negativas ambas puede volver a la normalidad. Pero si la del décimo día es positiva empieza a contar de cero y suma otros diez más. "La mayoría de las cuarentenas, sobre el 95% son asintomáticas", recuerda Rafael Sánchez. A los padres de un niño positivo aislado se le da la baja porque son contactos estrechos de un caso.

Si hay un positivo en una clase, ¿se hace PCR a todos los alumnos de esa clase o no necesariamente?

"Se individualiza cada caso siempre. La jefatura territorial de Sanidade es la que establece quiénes son contactos estrechos de ese caso y si es preciso o no hacer un cribado a toda la clase", apunta el director de Atención Primaria. No se considera automáticamente contactos estrechos de un positivo al resto de compañeros, sino que se tienen en cuenta distintos factores: dónde se sientan los alumnos, el cumplimiento de las medidas de protección, las relaciones entre ellos dentro y fuera de la clase...

Si mi hijo va a una clase de Infantil donde todos los alumnos van sin mascarilla porque a esa edad no es obligatoria, ¿sí se hacen PCR a todo el grupo cuando se detecta un positivo?

En ese caso, se hace a todos los alumnos y a su profesor.

¿Qué pasa si el niño presenta síntomas en el colegio?

"Se lleva al niño a la sala covid, una estancia ventilada y reservada para esos casos. Se le cambia la mascarilla higiénica por una quirúrgica y se hace un buen lavado de manos. Se avisa a sus padres para que lo vayan a buscar", explica el doctor Sánchez, que puntualiza que son los padres los que deben contactar con el pediatra, no el centro. "La idea es que vayan a buscar al niño lo antes que les sea posible, que ya se ha dado algún caso en el que se les avisó a las diez de la mañana y fueron a las cinco", apunta.

¿Se da el caso de niños a los que se ha hecho varias PCR o sucesivas cuarentenas por contactos con positivos, o sospecha de casos?

"Esto puede darse tanto en niños como en adultos. De hecho en adultos hay muchos casos así", explica el doctor.