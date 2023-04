Cuando comer aterra

Son niñas y han estado al borde de la muerte. Los espejos les mentían y la sociedad también. Se sentían gordas en un esqueleto que apenas conseguía sostenerlas en pie. Dejaron de comer, de sonreír, de respetarse. Sentían una tristeza infinita y se autolesionaban para que el dolor externo disimulase el interno. Sufren anorexia, la enfermedad mental con mayor tasa de mortalidad, por encima de la esquizofrenia o del trastorno bipolar.

Fueron diagnosticadas con 11, 14 y 15 años y hoy continúan luchando contra los fantasmas que las lanzaron al abismo. Los mantienen a raya, pero no dejan de ser niñas escalando con todas sus fuerzas la pared de un precipicio. Necesitan ayuda, por su esfuerzo la merecen, pero las enfermedades mentales chocan con frecuencia con la incomprensión social, con la ignorancia y, sobre todo, con la falta de medios para tratarlas.

El mayor peligro de los trastornos de conducta alimentaria (TCA) es que son difíciles de detectar hasta que la enfermedad ha hecho estragos. "No es como si te rompes una pierna", dice Belén, la madre de dos niñas que padecen anorexia.

Belén y Carmen cuentan los casos de sus hijas, diagnosticadas con 11, 14 y 15 años

A su primera hija le diagnosticaron anorexia a los 15 años, pero los médicos no consideraron su trastorno grave y, mientras los padres se centraban en su cuidado y en buscar terapias adecuadas para ella, su hermana de once años siguió su camino.

Con la pequeña no hubo avisos, el deterioro fue rapidísimo y en un mes ingresó en el hospital con problemas renales y bradicardia. Su corazón latía muy lentamente. El paro cardíaco era inminente.

Este grito de auxilio resonó en el hospital y los padres suplicaron que se revisase el caso de su hermana. Como casi siempre, tenían razón y las dos menores precisaron ingreso hospitalario en un centro especializado en salud mental, en Santiago.

Una de las etapas más duras es el internamiento con incomunicación

Esa etapa es durísima, pues las niñas deben estar incomunicadas y los padres no tienen ningún contacto con ellas durante semanas, ni siquiera telefónico, hasta que se producen avances en su recuperación. Pero Belén habla de ello como si fuese un mal menor. "La terapia es muy dura, pero funciona", y eso es lo único que importa cuando tus hijas, literalmente, se están muriendo por inanición.

Recursos escasos

Tras el ingreso en el hospital de salud mental compostelano, las pacientes continúan el seguimiento en su centro de referencia, el Hula en el caso de Lugo. En los centros no especializados los recursos son limitados, los modos de trabajar, diferentes, y los pacientes consideran que la atención no es suficientemente intensiva. Valoran la labor del equipo de profesionales del Hula, el esfuerzo que hacen para atender a todos los enfermos que reciben, pero consideran que los medios de los que disponen no llegan para dar respuesta a la creciente demanda por TCA.

El problema crece en Lugo y los medios son insuficientes para atajarlo

Algunos niños van a diario al Hula para comer bajo supervisión. Todos necesitan control médico y las consultas con los especialistas se espacian en el tiempo a medida que avanza la recuperación. A veces, el seguimiento médico se relaja antes de lo que los afectados consideran pertinente porque el equipo del Hula debe encajar en una única agenda a todos los pacientes que lo necesitan.

"La terapia funciona mientras dura, pero la enfermedad es muy larga y los recursos son insuficientes para completar la recuperación", afirma Carmen, la madre de otra niña diagnosticada de anorexia a los 14 años.

Echa en falta un equipo multidisciplinar que acompañe en las distintas fases de la enfermedad. "El alta nutricional no tiene que ver con el alta psicológica", afirma, y apunta que, aunque su hija ha superado la fase aguda de la enfermedad, tiene por delante un largo proceso de recuperación.

Carmen echa la vista atrás y recuerda la desorientación de los primeros momentos, la incomprensión, la falta de apoyo adecuado y de información que le ayudase a entender lo que estaba pasando en su casa. "Es una ruleta rusa. Los padres también necesitamos terapia para que nos vayan orientando. Al principio te enfada el comportamiento de tu hija, por ejemplo cuando entra en crisis y rompe un plato".

Reclaman apoyo y formación, tanto para las familias como para facilitar la integración social

Belén coincide en esta apreciación. "Sería necesaria una asociación para ayudar a quien esté pasando por lo mismo. Para apoyarnos y buscar formación para entender la enfermedad y darla a conocer a los demás. La sociedad no está preparada", comenta, y añade que "lo primero que te dicen es que el problema es tuyo, que no sabes educar, que consientes a tus hijos, que son caprichos de la adolescencia". Esta incomprensión genera sentimiento de culpa en los padres y dificulta la identificación de los síntomas. "Es clave detectarlos cuanto antes para atajar la enfermedad", apuntan.

Consideran necesario acabar con el tabú que pesa sobre los TCA, dejar de ocultarlos y normalizar su existencia para poder combatirlos cara a cara. "Cada vez hay más niños, más pequeños, más intentos de suicidio y no podemos mirar para otro lado porque el problema se nos viene encima. El Sergas debe ponerse manos a la obra", dice Belén.

Carencia educativa

La escasez de medios sanitarios no es la única carencia a la que deben enfrentarse los enfermos con TCA. El sistema educativo tampoco encaja bien sus constantes ausencias. Ingresos hospitalarios de varios meses, salidas diarias a media mañana para ir a comer al hospital, citas periódicas con los médicos... "Algunos profesores colaboran, utilizan el aula virtual para que puedan seguir el ritmo de estudio, pero no todos lo entienden", lamenta Belén.

El sistema educativo no contempla las prolongadas y reiteradas ausencias de los enfermos

Los padres subrayan en este contexto que los niños con trastornos alimentarios suelen ser extremadamente exigentes consigo mismos y los resultados académicos no escapan a esa necesidad de perfección. "Un siete es mala nota para ellos. Es cierto que tienen que aprender a gestionar la frustración, pero hay que ayudarles y facilitarles las herramientas de estudio adecuadas. Llevan el curso como pueden y eso no les satisface", apunta una de las madres.

Deportes de riesgo

La exigencia en el ámbito deportivo tampoco ayudó en los casos de estas tres niñas. Las tres practicaban deportes de competición que requieren unas condiciones físicas determinadas. "Si te dice que se va a correr piensas que lo hace para entrenar, no desconfías de que sea para quemar calorías", dice Carmen, quien recuerda que su hija le pedía "entrenamientos extra" que ella atribuía a su ansia por mejorar en su disciplina deportiva.

En este punto, subrayan el incremento de casos de TCA en menores varones, muchos vinculados con deportes de competición y de gran exigencia.

Los deportes de gran exigencia física generan efectos negativos en los afectados por TCA

Cualquier comentario sobre el estado físico puede desencadenar una reacción negativa. "A mi hija le decían que tenía las piernas gordas. A veces los compañeros no se dan cuenta del daño que puede hacer un comentario, aunque sea sin mala intención. El mundo del deporte es muy competitivo", apuntan.

Otro frente de batalla para los afectados por TCA es la conciliación laboral. Los padres tienen un papel fundamental en el proceso de recuperación. Deben acompañar a sus hijos a las consultas, llevarlos a comer al hospital cada día, supervisar sus comidas en casa. "No hay horario laboral que soporte tal exigencia", apuntan, y no pueden recurrir a bajas médicas porque quienes están enfermos no son ellos, sino sus hijos.

Aislamiento social

Belén explica que los afectados por TCA "se cierran en sí mismos cuando están enfermos, evitan el contacto con los amigos y después les cuesta volver a los grupos, no encajan en ningún sitio. Además, tienen que restringir actividades que antes contribuían a su socialización, como las deportivas".

Pero en las malas rachas es cuando uno se da cuenta de quién está a su lado y aquí llega la parte positiva de esta historia: la reacción de los amigos. Belén cuenta que para su hija mayor el apoyo del entorno fue fundamental. "Los amigos son un pilar muy importante en la adolescencia. Nunca la dejaron sola. Insistían para que saliese con ellos y siempre le ayudaron. Cuando quedaban para ir a comer una pizza y ella no podía llevaba un táper con su comida y no pasaba nada», comenta agradecida. Pero no siempre es tan fácil. De hecho, la otra hija de Belén está en estos momentos intentando reubicarse en su grupo de amigos tras la ausencia impuesta por la enfermedad.

Apoyo real

Carmen y Belén (sus nombres no son los reales para proteger la intimidad de sus hijas menores) quieren visibilidad, que se conozcan los casos de sus niñas para que sirvan de referencia a otras familias. Saben que hay muchas y su intención es que ni los enfermos ni sus padres sufran la desorientación que ellas sintieron.

Los padres reclaman visibilidad y apoyo de los sistemas sanitario, educativo y laboral

Quieren que sus testimonios sirvan para exponer un problema creciente, para sensibilizar a una sociedad centrada en la estética, para reclamar medios en los ámbitos sanitario, educativo y laboral y para dejar claro que "es muy duro, pero se puede salir adelante".

Datos preocupantes

El 70 por ciento de los adolescentes no se siente a gusto con su cuerpo, el 34 por ciento de las niñas entre 12 y 16 años ha hecho dieta sin control médico para adelgazar y el 50 por ciento ha acompañado esta práctica con conductas de riesgo como vómitos o ayuno. La edad de los afectados por los trastornos de conducta alimentaria desciende. En los últimos cuatro años se ha constatado un incremento del 15 por ciento en menores de doce años.

Los trastornos de conducta alimentaria afectan cada vez a niños más jóvenes

Los estudios son concluyentes y los resultados, alarmantes. Todos coinciden en que los TCA aumentan, empeoran, cada vez afectan a niños más pequeños y los estereotipos y hábitos sociales no contribuyen a mejorar la situación.

El culto al cuerpo, la obsesión por la comida saludable, las prácticas deportivas de extrema exigencia física, la exposición a redes sociales plagadas de mensajes críticos con cualquier imagen que se desvíe del canon establecido. No son causas de la enfermedad, pero sí motivos de insatisfacción para alguien excesivamente exigente y perfeccionista. Sumados a la inestabilidad emocional de la adolescencia, a la falta de autoestima, a la vulnerabilidad de cualquiera en un mal momento, a un revés de la vida o incluso a la predisposición genética pueden desencadenar un trastorno.

Los estereotipos estéticos generan mucha presión sobre los adolescentes.

La genética es un factor de riesgo

Los genes no causan trastornos de conducta alimentaria, pero predisponen a padecerlos si se combinan otros desencadenantes

Estudios recientes han identificado un componente genético en los trastornos de conducta alimentaria (TCA). La tasa de anorexia, bulimia y otros TCA es mayor en personas con antecedentes familiares de enfermedades similares.

Esta constatación ha marcado el rumbo de la investigación en la última década y los resultados confirman las sospechas y abren puertas a nuevos tratamientos.

Belén lo sospechaba y ahora está segura. Cuando era adolescente fue diagnosticada de anorexia por su médico de cabecera. No recibió tratamiento para ello, solo pusieron nombre a la enfermedad que le había trastocado la menstruación. "Me dieron la píldora, que hoy está contraindicada para eso, y salí adelante sola, con ayuda de mi madre. Tuve suerte porque pude acabar muy mal".

Hoy reconoce sus síntomas en los de sus hijas e incluso identifica algún caso más en su familia, pero "eran otros tiempos y no se trataban estas enfermedades". De aquella época dice que arrastra "ansiedad y un trastorno hormonal que duró mucho tiempo".

Belén sufrió anorexia e identifica más casos en su familia, además de sus dos hijas

Según un estudio publicado por Nature Genetics, hay al menos ocho marcadores genéticos que podrían influir en el desarrollo de trastornos alimentarios.

Este descubrimiento permite abordar enfermedades como la anorexia desde un punto de vista multidisciplinar, no únicamente como un trastorno psiquiátrico, y trabajar en el desarrollo de medicamentos que tengan en cuenta el componente genético.

Los autores de este estudio, un equipo de investigadores de ámbito internacional, concluyen que los genes implicados en los TCA se asocian con síntomas propios de otros trastornos mentales, como la ansiedad, el perfeccionismo, la inseguridad, el miedo a la incertidumbre.

La genética no causa el trastorno, pero predispone a padecerlo. Los factores desencadenantes suelen ser múltiples. Gran parte de los casos se detectan en la adolescencia, un momento marcado por el desarrollo y los cambios hormonales. En este contexto, una dieta restrictiva puede afectar negativamente al estado de ánimo y condicionar la percepción de la realidad.

La autoexigencia, la inseguridad, la presión de las redes sociales... Cualquier revés puede desequilibrar en un momento personal complicado. Ningún factor justifica en sí mismo la aparición de un TCA, pero combinados son pólvora.

Las exigencias de los estereotipos estéticos son el desencadenante más frecuente

Los cánones estéticos contribuyen. Según la Asociación Española de Pediatría, la mayor insatisfacción con el físico se asocia al sobrepeso. Los niños con exceso de peso real hacen dieta asesorándose por un médico, mientras que los jóvenes con un peso normal son los que por lo general realizan una dieta por su cuenta, sin control de un profesional ni asesoramiento nutricional.

Las mismas fuentes indican que un 13,8 por ciento de los escolares reconoce haber empleado algún método (vómito, ayuno, actividad física) para compensar la ingesta de comida.

El 94 por ciento de los afectados por TCA son mujeres de 12 a 36 años, aunque crece el número de hombres afectados. En los últimos cuatro años se ha constatado un incremento del 15 por ciento en menores de doce años.

LA PANDEMIA AVIVÓ EL PROBLEMA

Reducir el contacto

► Las restricciones a la movilidad impuestas durante la pandemia de covid-19 ayudaron a camuflar trastornos de conducta alimentaria y acentuaron sus efectos por la dificultad para detectar y atajar los síntomas a tiempo.

► El contacto con otras personas quedó restringido. Los afectados por TCA ya no necesitaban excusas para evitar una exposición pública que pudiese delatarlos. Ya no había compromisos para comer con otra gente, no había obligación de verse con familiares o amigos ajenos al núcleo de convivencia. Las fiestas con comida, los bares y los restaurantes desaparecieron de las agendas.

► El teletrabajo y las clases virtuales dificultaron la observación de conductas peligrosas y la detección de síntomas alarmantes, como el deterioro físico o la extrema delgadez.

► El aislamiento en casa disparó las horas de navegación por las redes sociales y la exposición a mensajes nocivos para una persona afectada por un TCA.



Entorno familiar

► Pero no todo fue negativo durante el confinamiento. En algunos casos se dio el efecto contrario y el estrecho contacto con la familia durante las 24 horas del día ayudó a detectar trastornos de la conducta alimentaria e hizo visibles problemas hasta el momento ocultos.