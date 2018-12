Cruz y Banderas, nominados a los Globos de Oro

Penélope Cruz ha sido nominada al Globo de Oro a la mejor actriz de reparto de una serie de televisión por su papel en American Crime Story: El asesinato de Gianni Versace, y Antonio Banderas optará al premio a mejor actor de miniserie por Genius: Picasso.

En esta categoría, uno de los oponentes de Banderas será el actor hispano-alemán Daniel Brühl, por El alienista.

Se trata de la cuarta nominación de la actriz madrileña a los Globos de Oro. Ya optó al premio en 2007 como protagonista de un drama por su papel en Volver y como secundaria en 2009 por Vicky Cristina Barcelona y al año siguiente por Nine.

Para Banderas es igualmente su cuarta nominación a los Globos tras las que consiguió como actor de película de comedia o musical por Evita (1996), misma categoría en la que repitió por La máscara del zorro (1998), mientras que por And Starring Pancho Villa as Himself (2003) optó como actor en una miniserie.

Además, tanto Cruz como Banderas están nominados a los Emmy por sus papeles en American Crime Story: El asesinato de Gianni Versace y Genius: Picasso.

Las competidoras de Penélope Cruz por el Globo de Oro son Alex Borstein, nominada por La maravillosa Sra. Maisel; Patricia Clarkson, por Heridas abiertas; Thandie Newton, por Westworld, e Yvonne Strahovski, por El cuento de la criada.

Y Banderas se enfrenta a Brühl, Darren Criss, por American Crime Story: El asesinato de Gianni Versace; Benedict Cumberbatch, por Patrick Melrose, y Hugh Grant, por A Very English Scandal.



Este es el listado completo de las nominaciones en las categorías televisivas para la 76 edición de los Globos de Oro.

Mejor serie dramática:

The Americans

Bodyguard

Homecoming

Killing Eve

Pose

Mejor actriz de serie dramática:

Caitriona Balfe - Outlander

Elisabeth Moss - El cuento de la criada

Sandra Oh - Killing Eve

Julia Roberts - Homecoming

Keri Russell - The Americans

Mejor actor de serie dramática

Jason Bateman - Ozark

Stephan James - Homecoming

Richard Madden - Bodyguard

Billy Porter - Pose

Matthew Rhys - The Americans

Mejor serie de comedia o musical:

Barry

The Good Place

Kidding

El método Kominsky

La maravillosa Sra. Maisel

Mejor actriz de serie de comedia o musical:

Kristen Bell - The Good Place

Candice Bergen - Murphy Brown

Alison Brie - GLOW

Rachel Brosnahan - La maravillosa Sra. Maisel

Debra Messing - Will & Grace.

Mejor actor de serie de comedia o musical:

Sacha Baron Cohen - Who is America?

Jim Carrey - Kidding

Michael Douglas - El método Kominsky

Donald Glover - Atlanta

Bill Hader - Barry

Mejor serie limitada o película televisiva:

El alienista

American Crime Story: El asesinato de Gianni Versace

Fuga en Dannemora

Heridas abiertas

A Very English Scandal

Mejor actriz de serie limitada o película televisiva:

Amy Adams - Heridas abiertas

Patricia Arquette - Fuga en Dannemora

Connie Britton - Dirty John

Laura Dern - The Tale

Regina King - Seven Seconds

Mejor actor de serie limitada o película televisiva:

Antonio Banderas - Genius: Picasso

Daniel Brühl - El alienista

Darren Criss - American Crime Story: El asesinato de Gianni Versace

Benedict Cumerbatch - Patrick Melrose

Hugh Grant - A Very English Scandal



Mejor actriz de reparto de una serie, serie limitada o película televisiva:

Álex Borstein - La maravillosa Sra. Maisel

Patricia Clarkson - Heridas abiertas

Penélope Cruz - American Crime Story: El asesinato de Gianni Versace

Thandie Newton - Westworld

Yvonne Strahovski - El cuento de la criada



Mejor actor de reparto de una serie, serie limitada o película televisiva:

Alan Arkin - El método Kominsky Method

Kieran Culkin - Succession

Édgar Ramírez - American Crime Story: El asesinato de Gianni Versace

Ben Whishaw - A Very English Scandal

Henry Winkler - Barry