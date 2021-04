La CRTVG dice que lo sucedido en Land Rober "fue un error" y defiende su gestión

El director de la CRTVG, Alfonso Sánchez Izquierdo, ha apuntado este viernes que el incidente machista sucedido hace un par de semanas en el programa de entretenimiento Land Rober evidencia que "la violencia de género no debe ser tratada desde la polémica".

Frente a las críticas del BNG y del PSdeG que, en comisión parlamentaria, preguntaron por esta cuestión que suscitó debate en las redes sociales, Sánchez Izquierdo ha reiterado que lo sucedido fue "fruto de un error" que no debe servir para "denostar" todo el programa.

Así, el responsable de la CRTVG ha admitido el "error" cometido en la emisión del programa, pues "es evidente que fallamos, los errores se producen en este y en muchos campos".

Con esa premisa, ha pedido ser "correctos en la dimensión" de lo sucedido para no cargar contra un programa que "lleva doce años en antena" con programación en directo.

En este caso, ha explicado, el programa fue un "falso directo" pero que no pasó "por la sala de montaje" porque la diferencia de tiempo entre la grabación y la emisión fue de apenas "doce minutos" por lo que no se pudo modificar la grabación.

Tras lo sucedido, la CRTVG debe trabajar para que "algo excepcional se convierta en inexistente en el futuro" y, por ello, decidió no participar en la "posterior reacción ni en las polémicas" surgidas tras el programa más allá del pertinente comunicado enviado el día posterior.

Así las cosas, Sánchez Izquierdo ha defendido que la CRTVG es una cadena "pionera" en políticas de género e incluso ha recibido reconocimientos por sus buenas prácticas en el campo de la igualdad.

No obstante, la parlamentaria nacionalista Olalla Rodil ha lamentado que en el año 2021 haya ocurrido "uno de los momentos más bochornosos, más lamentables y más inadmisibles" de la historia de la televisión gallega en los que se utilizó la vida privada de una joven "como mercancía" para "alimentar la audiencia".

Por parte del PSdeG, Noa Díaz ha mostrado su preocupación por la "inexistencia de herramientas en la CRTVG para detectar este tipo de contenidos y situaciones que muestran una preocupante nula perspectiva de género" .

CAYETANA ÁLVAREZ DE TOLEDO. El BNG censuró, durante la comisión parlamentaria de control de la CRTVG, una entrevista realizada el pasado mes de marzo a la diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo, "unha das máis escandalosas das realizadas pola TVG", según indicó la diputada María Albert.

Albert reprobó la decisión del canal de contar con Álvarez de Toledo como analista de las elecciones catalanas: "Unha deputada do PP no Congreso para analizar durante 20 minutos un proceso electoral que non é o noso, no que nin sequera participa e no que, ademais, o seu partido obtivo unha representación de tres deputados tendo que estar no Grupo Mixto", explicó.