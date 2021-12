Cristina Seguí se inventa una reseña contra un local que le pidió el pasaporte Covid

"Pésimos servicio. Pelos en las gambas y cubiertos con costras de comida de clientes anteriores. Pasa de largo". Así describía Cristina Seguí, periodista y cofundadora de Vox, su presunta experiencia en un local de hostelería valenciano. Decimos presunta porque, poco después, desde el citado negocio le contestaban con rotundidad recordándole que no entró en el restaurante porque se negó a enseñar el certificado de vacunación del Covid-19. "No acostumbramos a responder a los comentarios, pero en esta ocasión lo haremos por tus mentiras, porque te hemos pedido el pasaporte Covid y por tu negación, no podemos permitirlo. Debido a ello, te invitamos a quitar dicho comentario a ti y el de tus amigos o deberemos presentar acciones legales", respondían desde el local, que tras el comentario de Seguí vio como aparecían nuevas reseñas negativas dañando su imagen en redes.

Tras la respuesta del establecimiento y el llamamiento de decenas de tuiteros para que dejase de señalar al local, que está obligado a solicitar el pasaporte, Seguí, fiel a su estilo habitual, ha seguido señalando al restaurante por "discriminarla" y negarle "ilegalmente la entrada"; olvidándose ya de los supuestos "cubiertos con costra" y de las otras afirmaciones que difamaban al local. Es más, acabó admitiendo que no pudo entrar porque la "escanearon". "Desde ahora, todos los colaboradores en el señalamiento, la segregación, y la marginación de una parte de la sociedad para crear parias aplicando normas ilegales e inconstitucionales, serán señalados en este perfil. Me da igual si es Margarita Robles o un bar", tuiteó Seguí, huyendo hacia delante en el camino de la postverdad.