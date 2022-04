Vuelva la polémica entorno a ElXocas... una vez más. El streamer lucense está siendo muy criticado en las redes sociales tras aplaudir y reirse de una determinada técnica de ligue de uno de sus "amigos" y que ha sido calificada como "cavernícola", "paso previo al abuso" o "asquerosa", por recoger algunos de los calificativos de los cibernautas.

Cuando todavía colea el pequeño escándalo desatado cuando lo sorprendieron empleando cuentas falsas para insultar a sus críticos, ElXocas ha comentado en uno de sus directos la estrategia nocturna para ligar de uno sus amigos y no ha dejado a nadie indiferente. Estas fueron sus palabras: "Él no se colocaba. Para él era muy fácil ligar así. Una tía que por normal general te vería como un cuatro te ve como un siete es porque está colocada. Entonces todo es mucho más fácil. Tú encima estás sereno, mides perfectamente tus palabras... ¡Chupado! En vez de estar babeando y cayéndote contra las columnas [...]. Mirad, él bebía unos zumitos y a tomar por culo. Salía con nosotros y se iba con una piba siempre. Un crack, un fuera de serie, la verdad. A río revuelto, ganancia de pescadores. Cada uno que utilice la técnica que le salga de los cojones, me parece de puta madre".

En esencia y ante ese discurso, muchos cibernautas han cargado contra él por aprobar una actitud que "podría ser delito" e incluso "fomentar la cultura de la violación". Muchos lo censuraron señalando que es especialmente grave aplaudir y difundir este tipo de prácticas entre una audiencia que, en parte, conforman adolescentes, que son especialmente influenciables. También hay quienes creen que el lucense no ha hecho más que describir una situación habitual en las discotecas nocturnas y que dista mucho de acercarse a un abuso.

A continuación les dejamos algunos de los mensajes que ha generado esta nueva polémica digital:

Si sales sobrio a ligar con tías borrachas es porque eres un mierdas que no es capaz de hacerlo cuando están en plenas condiciones, pero llamar a elxokas por esto violador en potencia, es para llevarse las manos a la cabeza https://t.co/ZQlIuOvF2f — Putacas (@PutaCasquero) April 12, 2022