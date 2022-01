Críticas a Celia Villalobos por burlarse del físico y la familia de Pablo Iglesias

Las redes estallaron este martes contra Celia Villalobos, exministra y actual colaboradora de Todo es mentira, después de que esta se burlase del físico y de la familia de Pablo Iglesias en un discurso en tono burlón que acabó por volvérsele en contra.

El programa de Risto Mejide estaba analizando unas declaraciones recientes de Iglesias, en las que el exvicepresidente se pregunta por qué antiguos altos cargos -como Felipe González, Margallo o la propia Villalobos- pueden opinar libremente en tertulias y espacios mediáticos, mientras que a él se le criticaba por hacer exactamente lo mismo, cuando Villalobos miró a la cámara y solto su desafortunado speech.

"Pablo, mírame de frente. Pablo, estás mucho más guapo hijo, desde que estás en tu casita. ¿Y los niños? ¿Cómo están los niños? Oye, que si hace falta voy y te echo una mano para cuidártelos porque tu mujer te hace muy poquito caso", dijo Villalobos, que no contenta, retomó la palabra para hacer referencia al físico de Iglesias: "Oye, por cierto, ¿los dientes te los has arreglado, no?".

Algunas personalidades, como Gabriel Rufián, respondieron con afirmaciones tan duras como decir que Villalobos es "la peor persona" que conoció en el Congreso.

Es probablemente la peor persona que he conocido en 6 años en el Congreso. La peor.



Y aquí simplemente lo demuestra. pic.twitter.com/UZMZ6JNapj — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) January 25, 2022

Además de las críticas a Villalobos, muchos cargaron contra Mejide y el resto de colaboradores presentes en el plató, que se dedicaron a reírle las gracias a la exministra.

Lo de Celia Villalobos es una vergüenza. Pero lo de estos tres anormales riéndole la gracia,qué?? pic.twitter.com/GAQcYNXHcP — Vidushi (@Vidushi_ii) January 25, 2022