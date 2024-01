Coto al tabaco calentado: sin aromas y con advertencias

El tabaco calentado, al que el Gobierno ha puesto coto para equipararlo al tradicional, prohibiendo los sabores y obligándole a incluir los mensajes de advertencia sanitaria, es un producto del tabaco –en polvo o picado, sin líquido– que se calienta electrónicamente sin combustión y con efectos nocivos para la salud.

El real decreto aprobado este martes por el Consejo de Ministros y publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) este miércoles, solo afecta al tabaco calentado y no a los vapeadores, en cuya regulación está trabajando el Ministerio de Sanidad.

Con la nueva normativa se ha transpuesto la directiva europea que retira las excepciones que hasta ahora se aplicaban a los productos de tabaco calentado, de modo que los fabricantes tienen tres meses, a partir de este miércoles, para adaptarse a la misma.

¿Qué es?

Según la OMS, los productos de tabaco por calentamiento (PTC), son productos de tabaco procesado que se calientan a una temperatura inferior a los 400 grados en lugar de sufrir combustión, a diferencia del cigarrillo convencional. No hay que confundirlos con los dispositivos susceptibles de liberación de nicotina o cigarrillos electrónicos: los primeros solo contienen en su interior tabaco en polvo o picado, mientras que los segundos tienen un cartucho o dispositivo con líquido que puede o no contener nicotina, pero no tabaco.

El principal reclamo defendido por los fabricantes es que, al no haber combustión, se reducen las emisiones y, con ello, los daños para la salud en comparación con el tabaco tradicional, una afirmación sin evidencia científica.

¿Cómo funciona?

Los PTC imitan el comportamiento de fumar de los cigarrillos tradicionales mediante el uso de dispositivos electrónicos, que constan de una batería, un software de control de calentamiento y una fuente de calor. Al calentarlos, producen aerosoles que contienen nicotina, sustancia altamente adictiva procedente del tabaco, y otras que provienen de aditivos y aromas añadidos, que son inhaladas por los usuarios a través de la boquilla.

¿Qué marcas hay?

Actualmente, en España se comercializa un solo tipo de estos productos, el famoso IQOS fabricado por Philip Morris; más cortos que los tradicionales y diseñados para ser insertados en un dispositivo cilíndrico hueco de acetato en forma de stick, están constituidos por polvo de tabaco reconstituido, impregnado de propilenglicol y glicerina, insertado entre dos filtros y recubierto por una lámina de aluminio.

En otros mercados hay más modelos disponibles: el Ploom TECH de Japan Tobacco International, Glo de British American Tobacco, que también fabrica un dispositivo híbrido llamado Glo iFUS, y PAX de PAX Labs. En estos casos, el tabaco –también empapado en propilenglicol y glicerina– está compactado en una cápsula.

¿Dónde puede consumirse?

En la UE, los PTC están clasificados como "producto del tabaco novedoso", que en España están regulados por una parte por el Real Decreto 579/2017, de 9 de junio, sobre determinados aspectos relativos a la fabricación, presentación y comercialización de los productos del tabaco y relacionados, y que en la práctica suponía unas obligaciones de empaquetado más laxas que las del tabaco convencional. Pero como producto del tabaco que es, también se le aplica la ley de 2005, con lo que su consumo está prohibido en los mismos lugares que el convencional, como también lo está la venta a menores o la promoción, publicidad y patrocinio, excepto en los puntos de venta.

¿Qué supone la nueva normativa?

El nuevo real decreto regula determinados aspectos relativos a la fabricación, presentación y comercialización de los productos del tabaco y los relacionados y pasa a equiparar el calentado al convencional en todos estos aspectos.

Así, queda prohibida la venta del tabaco calentado que contiene aromas, ampliando este veto a los productos con aroma característico o que contengan aromatizantes en sus componentes (filtros, papeles para fumar, envases o cápsulas), o cualquier otra técnica que permita modificar el olor o sabor o intensificar el humo. De la misma forma, ni filtros, ni papeles ni cápsulas podrán contener tabaco ni nicotina.

La normativa acaba así con la excepción que gozaban hasta ahora de la obligación de incluir advertencias sanitarias: los fabricantes tienen tres meses para plasmar en el envasado y embalaje exterior el mensaje informativo: "El humo del tabaco contiene más de 70 sustancias cancerígenas", acompañado de una de las fotografías que aparecen en las cajetillas de tabaco convencional.