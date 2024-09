Con las cosas claras

Hace un par de semanas se popularizaba en las redes sociales una práctica para ligar por los pasillos de un conocido supermercado. La idea era hacer la compra entre las siete y las ocho, la última hora del día, que es el momento ideal para aquellos que buscan pareja, y hacerlo saber colocando una piña 'boca abajo' en el carrito de la compra, paseándose así por la sección de vinos. Ese era el código para mostrar que se estaba predispuesto a conocer a alguien y buscar una cita.

Lo que empezó como una broma viral ha terminado poniendo de moda esta forma de conocer a alguien. Esto me recuerda a tiempos de pandemia, cuando mis pacientes me comentaban que no sabían cómo organizar una cita con las personas que estaban conociendo por las redes o aplicaciones (los bares estaban cerrados) y les daba la idea de tener esas primeras citas en los supermercados. Me consta que han salido varias parejas de entre los pasillos de la repostería...

María Mata

¿Qué buscas en una pareja?

Todo esto nos puede servir como reflexión sobre las aspiraciones en torno a una pareja. Sabemos que septiembre es el mes del año en el que más separaciones se producen, al regresar de las vacaciones y como producto de las crisis arrastradas desde tiempo atrás, que eclosionan cerca del otoño, pero ¿qué buscan exactamente las personas que están solteras a la hora de ligar? Esa pregunta puede tener respuestas muy diferentes: tener una pareja con la que construir una familia, un romance o, simplemente, alguien con quien irse de viaje.

Hay una tendencia que no deja lugar a dudas. Se conoce como 'hardballing', que viene a significar tener las cosas muy claritas acerca de lo que se quiere en una relación y que trata de ahorrar cualquier malentendido, siendo sensatos desde las primeras conversaciones cuando conoces a alguien.

¿En qué consiste?

El hardballing sería un modo de protegerse frente a las consecuencias de esos amores que terminan mal. Y, aunque esta definición la ha puesto de moda la generación Z, es un planteamiento que sirve a cualquier edad.

Una persona que ha pasado por muchas decepciones y por fin llega a la conclusión de que se merece un vínculo sano, pondrá su salud mental como prioridad, por encima de las mariposas que pueda sentir por alguien.

Lo normal es que cuando dos personas se gustan se planteen todas las necesidades que tienen en las primeras citas para ver, de esta manera, si son compatibles con respecto a sus valores, principios y objetivos de vida. El objetivo es reducir al mínimo la pérdida de energía que supone implicarse en una relación de pareja que no complemente las expectativas mínimas que necesita una persona para sentirse bien.

La vida es muy corta y perder el tiempo en relaciones que no conducen a nada o te van a hacer sufrir es algo que se debe evitar. Por eso, si eres claro desde el principio podrás tomar mejores decisiones sobre ti y tu futuro junto a esa nueva pareja. No es fácil plasmar el primer día todo lo que quieres, buscas o no admites en una relación pero, aunque creas que la franqueza absoluta puede ser dura de aceptar, si compartes cuáles son tus intenciones, eso te acercará más a lo que realmente buscas.

Así se plantea

No todas las personas pueden enfrentarse a la sinceridad de manera tan directa y aquí es cuando se deben aplicar la empatía y la paciencia, todo con mucho respeto. Lo principal es poder expresar tus propias expectativas y preguntar cuáles son las de la otra persona mediante una conversación abierta, valorando siempre las opiniones de todos los implicados para poder construir una futura relación honesta.

El 'hardballing' favorece la sinceridad desde el principio, para que exista una mayor conexión.

Caída de las apps de ligoteo

Para entender el por qué de este fenómeno hay que tener en cuenta que el uso de las apps para ligar, que han estado en auge desde la pandemia, ha estado seguido por los fracasos amorosos de muchas de las personas que las han usado. Este desplome puede ser un reflejo de sus decepciones.

Cuando alcanzas la madurez tienes claras tus expectativas afectivas y sexuales, ¡quieres conocer a alguien cara a cara! Eso te va a ofrecer una sensación de mayor control sobre tu vida y te dará una primera impresión más clara. No te pasará como a los que que han estado eternizando conversaciones vía mensajes y que luego se han llevado un gran chasco.

Si quedas con alguien que te gusta y desde el principio aclaras los posibles puntos de tensión, antes de que la relación vaya a más, estarás ganando en salud mental.

Cuidado con el sincericidio

El problema puede darse cuando esta honestidad se expresa sin empatía, sin sensibilidad hacia la otra persona y sin dejar margen a improvisar o a dejar fluir las cosas de forma natural.

Para evitar caer en un sincericidio se debe buscar una comunicación asertiva y empática, expresando nuestras emociones a través de palabras respetuosas y pensando en cómo se sentirá la persona que las reciba. Es necesario, para ejercer un buen hardballing, hacerlo de la forma menos hiriente posible. No se trata de expresar nuestras necesidades de manera impetuosa ni de que suenen como órdenes.

Sin mentir, pero tampoco con verdades que asusten al otro, se puede construir una buena relación.