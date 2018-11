Confirmado: Amaia y Alfred han roto

¿Quíén no se enamoró con Amaia y Alfred y su City of Stars? ¿Y quién no volvió a hacerlo con Tu canción? Almaia, que surgió entre ensayos y platós en Operación Triunfo 2017, llegó a su fin.

La ganadora del talent musical Amaia Romero y Alfred García ya no están juntos, así lo confirmó este martes ¡Hola!.

Los rumores sobre la ruptura de la pareja no dejaban de crecer desde hace semanas. Este mismo lunes, la revista Qué me dices publicaba unas fotografías en las que se podía ver a la triunfita recogiendo las que serían sus pertenencias de la casa del catalán. En el letrero del bulto que portaba se podía leer: 'Esta caja es la de Amaia'.

"Mi relación con Alfred es muy especial y siempre lo ha sido. Yo estoy muy bien con él, no tengo ningún problema", comentaba la artista en la alfombra roja de la gala People in red contra el sida el pasado 19 de noviembre. Unas declaraciones que ya en su momento habían sonado de lo más confusas.

De hecho, ambos asistieron al evento y ya lo hicieron sin ser pareja. Como informa ¡Hola!, los cantantes tomaron caminos separados hace un mes por iniciativa de la navarra, a la que vinculan ahora con Diego Ibáñez, vocalista de Carolina Durante, grupo con el que colaboró recientemente.