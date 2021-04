Un concursante de 'Ahora caigo' se vuelve viral al fallar su propio nombre

Uno de los participantes de Ahora caigo empezó su intervención destacando su propio nombre. "Hola buenas, me llamo Joan, no Juan. Que a veces la gente se confunde y se me hincha una vena…", afirmó. Sin embargo, el destino le devolvió la jugada.

Así, el hombre debía ordenar las letras U, N, J y A para formar el nombre de uno de los apóstoles de Jesús, siendo incapaz de lograrlo en el tiempo establecido. Pese a todo, el concursante lo intentó dando por respuesta vocablos como Juna, Nuja o Janu y se excusó asegurando que "no he leído la Biblia, lo siento. Soy agnóstico".

En este contexto, ni Arturo Valls ni Merche daban crédito a lo que estaba aconteciendo e, incluso, segundos antes de la finalización del tiempo uno de los cámaras enfocó a la pegatina de la solapa que portaba Joan donde podía leerse su nombre.