O concerto de Bad Religion en Santiago aprázase ao 14 de maio de 2021 

O concerto que a banda Bad Religion tiña previsto celebrar o próximo 30 de maio no Multiúsos Fontes do Sar de Santiago de Compostela celebrarase o 14 de maio de 2021.

Diso informou o Concello de Santiago nun comunicado, no que informa de que todas as entradas adquiridas serán validadas para as datas fixadas para o próximo ano.

Con todo, aquelas persoas que queiran o reembolso poden escribir un correo electrónico a [email protected] ou dirixirse ao momento de venda físico no que a comprasen.

Precisamente, o xoves Bad Religion comunicaba a cancelación de todos os concertos da súa xira de 40 aniversario previstos para 2020 por culpa da pandemia mundial do coronavirus, o cal inclúe ás súas actuacións de maio en Barcelona, Madrid, Bilbao, Málaga, Valencia e Santiago de Compostela.

"Estamos agradecidos polo apoio inquebrantable de todos os nosos fans, cada sala e festival que nos convidou a tocar, e especialmente aqueles que investiran os seus recursos para vernos actuar en directo ao redor do mundo este ano", apuntaba a banda en comunicado recoller por Europa Press.

E engadía: "Como todo o mundo sabe, o perigo actual do covid-19 fixo inseguras as reunións de grandes grupos de persoas. Por iso, para manter a saúde dos nosos fans, equipo e nós mesmos, Bad Religion non dará ningún concerto en 2020".