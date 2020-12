Algunas dudas sobre sobrequé hacer antes y durante de lacena de Nochebuena se respondenaquí con la ayuda del directorasistencial del área sanitaria de Lugo, Rafael Monte

1.Voy a cenar en Nochebuena con familiares no convivientes y quiero hacerme una prueba ¿cuál es la más recomendable?

No se recomienda hacerse pruebaalguna. Lo que se recomiendaes limitar las reuniones con noconvivientes", recuerda el doctor Monte. De hecho esas pruebassolo pueden hacerse en la privadaporque la sanidad pública, evidentemente,no las hace a demanda,solo a sintomáticos, contactos depositivos o personas que formanparte de un cribado. De cualquier forma, para uncaso así, el de una persona asintomáticaque se quiere hacer unaprueba para ir más seguro a esacena, lo mejor sería una PCR. La prueba de antígenos es menossensible que la PCR cuando no setienen síntomas . Por supuesto, si se tienen, por leves que sean o similaresa los cualquier otro catarroo gripe que se haya tenido antes,hay que llamar al médico de cabeceray aislarse inmediatamente.

2. ¿No bastaría una deantígenos, que es más rápida yt ambién más barata?

"La prueba de antígenos puede ser útil en el caso de un gran propagador,de alguien muy contagioso porque si se tiene una altacarga viral, aún sin síntomas, síva a dar positiva. Pero su sensibilidades menor que la PCR enasintomáticos en general", explica el doctor Monte. La ventana deoportunidad —el tiempo en el quela prueba detecta efectivamentela infección— es más reducidaen antígenos y está centrada enel período sintomático. Es decir,ambas pruebas pueden detectarel virus algo antes de que la personaempiece a tener síntomas (y esto es muy importante porque uncontagiado comienza el períodoinfectivo dos días antes de tener síntomas y sigue hasta nueve días después), pero la PCR es más sensibleen ese período previo.

3. ¿Con cuánta antelacióndebería hacérmela? ¿En qué momento sería el ideal para cenar con tranquilidad?

Unas 48 horas antes, siguiendo elmismo protocolo que se utiliza enel hospital con las personas que se van a operar de una intervención programada. Se les cita dos días antes de la cirugía para hacerlesuna PCR y, de esta manera,como el resultado puede tardar esetiempo, existe la seguridad de quese conocerá antes de ingresar. Lo mismo ocurre con alguien que sela haga por ese motivo. Si se hacela PCR dos días antes tendría lacerteza de saber si es positiva o nopara el día de la reunión familiar. No tiene mucho sentido adelantarse demasiado porque, a partirde entonces, también hay posibilidadde contagiarse.

4. ¿Con una PCR negativatengo la certeza de que nocontagiaré a nadie?

No, no existe la certeza absolutacon ninguna prueba. Si alguiense hace una PCR justo después deinfectarse todavía no contará consuficiente carga viral como para que sea detectada. Si se la hace sinestar infectada, puede entrar encontacto con el virus justo despuésde la toma de la muestra y acudira la cena de Nochebuena ya contagiada.Es verdad que, con esos dosdías de antelación, si en ese plazode tiempo no se desarrollan síntomasy si se limitan los contactos ,se puede ir a la reunión familiar más seguro, aunque puede tratasede una falsa seguridad. También lo es que si alguien se contagia enesos dos días previos a la cena cabe la posibilidad de que, cuando vaya a ella, todavía no haya comenzado su período infectivo. Podría estarcontagiado pero aún no en condicionesde contagiar a otros, si bienel intervalo desde que se entra encontacto con el virus y hasta quese transmite a los demás varía deuna persona a otra. Es decir, no hay manera de utilizar las pruebasdiagnósticas para tener unaseguridad completa.

5. Tengo un familiar ancianoque no sale de casa, ¿convieneque se haga la prueba o solo losque tenemos más contactos?

En ese caso, el doctor Monte recuerdael protocolo de las residenciasde mayores: son los trabajadoreslos que se someten a uncribado semanal porque son losque tienen interacción social fuera del centro y pueden contagiar a los usuarios, que o salen poco o,en algunos casos, no salen. Así, quienes se harían la prueba serían las personas que no pertenecena la unidad familiar de ese anciano.

6. ¿Convendría que se lahicieran también los niños?

"Según lo que sabemos ahora losniños no son vectores, son diana", recuerda el doctor Monte. Es decir,aunque inicialmente se creíaque contribuían de forma clave aextender la enfermedad, ahora sesabe que contagian poco. Un niñopositivo suele haber sido contagiadopor sus padres y no al revés. Por tanto, si lo que se quiere es seleccionar, los niños pequeños quizás puedan prescindir de ella.

7. Al margen de la prueba,¿qué otras medidas puedotomar? ¿Debo hacer unaislamiento previo?

Sí. Tomando de nuevo el protocolopara una cirugía ordinaria, a lospacientes se les cita para una PCRdos días antes de la intervención,pero se les pide que, durante lossiete días anteriores, mantenganal mínimo los contactos, que solose tengan los imprescindibles."Por ejemplo, en este caso, se podríadurante la semana previa aNochebuena evitar contacto ensitios cerrados sin mascarilla.Si todos los días tomas café conalguien del trabajo, prescindirde hacerlo durante ese tiempo",apunta el doctor Monte.

8. ¿Qué medidas debo tomardurante la cena para hacerlamás segura posible?

En primer lugar, limitar al mínimola mezcla de personas dedistintas unidades familiares. Más que el número de asistentes,lo que importa es el de no convivientesque van a compartir mesay mantel. Cuanto más bajo, más seguro. Para la cena debe elegirse el lugar más espacioso, que permitala separación de los comensales,y debe ventilarse antes,durante y después. Además, hayque quitarse la mascarilla solo loimprescindible, en el momentode cenar nada más. La espera paracenar o la sobremesa debe ser conmascarilla.

9. ¿Conviene que acorte laestancia y celebre una cenamás breve que otros años?

El riesgo aumenta por la combinación del número de personasy el tiempo de exposición. En esesentido, una reunión más cortareduce las posibilidades de contagio.La ventilación y el uso estrictode mascarilla son claves se tratedel tiempo que sea.

10. ¿Si voy a casa defamiliares en otra ciudad deboquedarme en un hotel

De esa manera se limita el tiempode exposición, lo que puede contribuira reducir el riesgo y a norelajar las medidas preventivas.